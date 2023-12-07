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Грузинские авиакомпании смогут летать во все аэропорты Турции
Грузинские авиакомпании смогут летать во все аэропорты Турции
Ранее грузинские авиакомпании могли летать только в Стамбул, Анталию, Анкару и Трабзон 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T09:00+0400
2023-12-07T09:00+0400
2023-12-07T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Грузинские авиакомпании смогут осуществлять неограниченное количество регулярных рейсов в любой город Турции, пользуясь услугами всех действующих международных аэропортов соседней страны, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Решение является результатом успешных переговоров представителей авиационных властей Грузии и Турции по обновлению приложения к действующему соглашению о воздушном сообщении между двумя странами. Со стороны Грузии соответствующий меморандум подписал директор Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили. До сих пор регулярные рейсы были возможны только в Стамбул, Анталию, Анкару и Трабзон. Грузия и Оман подписали соглашение о воздушном сообщении>>Что касается авиакомпаний турецкой стороны, то в рамках как предыдущего, так и обновленного соглашения они имеют возможность осуществлять регулярное авиасообщение во все три международных аэропорта Грузии. По информации Агентства, открытие всех международных аэропортов Турции откроет новые возможности для грузинских авиакомпаний в плане осуществления пассажирских и грузовых перевозок. Переговоры между представителями авиационных властей Грузии и Турции прошли в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии в рамках проходящих переговоров международной гражданской авиации (#ican2023) под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO). ICAN 2023 в Саудовской Аравии продлится до 7 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, гиви давиташвили, агентство гражданской авиации, турция
грузия, новости, экономика, гиви давиташвили, агентство гражданской авиации, турция
Грузинские авиакомпании смогут летать во все аэропорты Турции
Ранее грузинские авиакомпании могли летать только в Стамбул, Анталию, Анкару и Трабзон
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Грузинские авиакомпании смогут осуществлять неограниченное количество регулярных рейсов в любой город Турции, пользуясь услугами всех действующих международных аэропортов соседней страны, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
Решение является результатом успешных переговоров представителей авиационных властей Грузии и Турции по обновлению приложения к действующему соглашению о воздушном сообщении между двумя странами. Со стороны Грузии соответствующий меморандум подписал директор Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили.
До сих пор регулярные рейсы были возможны только в Стамбул, Анталию, Анкару и Трабзон.
Что касается авиакомпаний турецкой стороны, то в рамках как предыдущего, так и обновленного соглашения они имеют возможность осуществлять регулярное авиасообщение во все три международных аэропорта Грузии.
По информации Агентства, открытие всех международных аэропортов Турции откроет новые возможности для грузинских авиакомпаний в плане осуществления пассажирских и грузовых перевозок.
Переговоры между представителями авиационных властей Грузии и Турции прошли в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии в рамках проходящих переговоров международной гражданской авиации (#ican2023) под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO). ICAN 2023 в Саудовской Аравии продлится до 7 декабря.