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Грузинские авиакомпании смогут летать во все аэропорты Турции
Грузинские авиакомпании смогут летать во все аэропорты Турции
Ранее грузинские авиакомпании могли летать только в Стамбул, Анталию, Анкару и Трабзон 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T09:00+0400
2023-12-07T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Грузинские авиакомпании смогут осуществлять неограниченное количество регулярных рейсов в любой город Турции, пользуясь услугами всех действующих международных аэропортов соседней страны, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Решение является результатом успешных переговоров представителей авиационных властей Грузии и Турции по обновлению приложения к действующему соглашению о воздушном сообщении между двумя странами. Со стороны Грузии соответствующий меморандум подписал директор Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили. До сих пор регулярные рейсы были возможны только в Стамбул, Анталию, Анкару и Трабзон. Грузия и Оман подписали соглашение о воздушном сообщении&gt;&gt;Что касается авиакомпаний турецкой стороны, то в рамках как предыдущего, так и обновленного соглашения они имеют возможность осуществлять регулярное авиасообщение во все три международных аэропорта Грузии. По информации Агентства, открытие всех международных аэропортов Турции откроет новые возможности для грузинских авиакомпаний в плане осуществления пассажирских и грузовых перевозок. Переговоры между представителями авиационных властей Грузии и Турции прошли в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии в рамках проходящих переговоров международной гражданской авиации (#ican2023) под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO). ICAN 2023 в Саудовской Аравии продлится до 7 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, гиви давиташвили, агентство гражданской авиации, турция
грузия, новости, экономика, гиви давиташвили, агентство гражданской авиации, турция

Грузинские авиакомпании смогут летать во все аэропорты Турции

09:00 07.12.2023
© photo: SputnikОпустевший международный аэропорт Тбилиси
Опустевший международный аэропорт Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2023
© photo: Sputnik
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Ранее грузинские авиакомпании могли летать только в Стамбул, Анталию, Анкару и Трабзон
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Грузинские авиакомпании смогут осуществлять неограниченное количество регулярных рейсов в любой город Турции, пользуясь услугами всех действующих международных аэропортов соседней страны, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
Решение является результатом успешных переговоров представителей авиационных властей Грузии и Турции по обновлению приложения к действующему соглашению о воздушном сообщении между двумя странами. Со стороны Грузии соответствующий меморандум подписал директор Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили.
До сих пор регулярные рейсы были возможны только в Стамбул, Анталию, Анкару и Трабзон.
Грузия и Оман подписали соглашение о воздушном сообщении>>
Что касается авиакомпаний турецкой стороны, то в рамках как предыдущего, так и обновленного соглашения они имеют возможность осуществлять регулярное авиасообщение во все три международных аэропорта Грузии.
По информации Агентства, открытие всех международных аэропортов Турции откроет новые возможности для грузинских авиакомпаний в плане осуществления пассажирских и грузовых перевозок.
Переговоры между представителями авиационных властей Грузии и Турции прошли в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии в рамках проходящих переговоров международной гражданской авиации (#ican2023) под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO). ICAN 2023 в Саудовской Аравии продлится до 7 декабря.
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