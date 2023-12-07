https://sputnik-georgia.ru/20231207/gruzinskiy-geo-sky-dobavit-novye-reysy-v-tri-postsovetskie-strany-i-iran-284777387.html

Грузинский Geo Sky добавит новые рейсы в три постсоветские страны и Иран

Грузинский Geo Sky добавит новые рейсы в три постсоветские страны и Иран

Авиапарк компании пополнится двумя самолетами Boying 737, один из которых уже находится в Тбилисском аэропорту, а второй привезут в январе, заявил гендиректор 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T16:51+0400

2023-12-07T16:51+0400

2023-12-07T17:00+0400

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авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Грузинская авиакомпания Geo Sky, работающая на рынке пассажирских авиаперевозок под названием Georgian Wings, планирует добавить рейсы в Молдову, Иран, Казахстан и Узбекистан, заявил гендиректор авиаперевозчика Шалва Кикнадзе. Авиакомпания Geo Sky основана в 2017 году и успешно работает как на местном, так и на международном рынке. Сферой деятельности авиакомпании являются пассажирские и грузовые авиаперевозки. Кикнадзе выразил надежду, что к концу января 2024 года авиакомпания полностью задействует запланированные направления. "В плане у нас ряд новых направлений, которые обязательно будут доступны и обязательно обеспечат более комфортное передвижение граждан Грузии по миру", – сказал он. По словам Кикнадзе, 2023 год сильно отличился для авиакомпании, по сравнению с предыдущими годами. Глава Объединения аэропортов: 2023 год – исторический для гражданской авиации Грузии >>"В связи с сокращением объемов грузоперевозок в мире, мы начали работать по пассажирским направлениям. Следует отметить, что впервые в истории Грузии мы обеспечили коммерческие рейсы по направлению Тбилиси-Батуми", – сказал он. Кроме того, среди новшеств Кикнадзе назвал пополнение авиапарка компании двумя самолетами Boying 737, один из которых уже находится в Тбилисском международном аэропорту, а второй – привезут в январе. Самолет рассчитан на 148 мест эконом-класса и с декабря начнет работать под корпоративным брендом авиакомпании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии