https://sputnik-georgia.ru/20231207/nazvany-soperniki-sbornoy-gruzii-po-futbolu-u-19-v-elitraunde-otbora-na-evro-2024-284780914.html

Названы соперники сборной Грузии по футболу U-19 в элитраунде отбора на Евро-2024

Названы соперники сборной Грузии по футболу U-19 в элитраунде отбора на Евро-2024

В УЕФА прошла также жеребьевка элитного раунда квалификации чемпионата Европы среди юношей до 17 лет 07.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Сборная Грузии по футболу до 19 лет сыграет в элитраунде квалификации на Евро-2024 с командами Италии, Шотландии и Чехии. Матчи элит-раунда пройдут с 18 по 26 марта 2024 года. Участвующие в элитном раунде 28 сборных были разделены на четыре корзины в зависимости от их результатов в отборочном раунде. Сборная Грузии попала в корзину С. Даты проведения мини-турниров и страны-организаторы будут объявлены позже. Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину турнира Северной Ирландии. Финальная стадия турнира пройдет 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА к ЧМ-2025 (U-20).Сборная Грузии по футболу, в случае выхода на Евро 2024, сыграет в группе с Португалией >> В УЕФА прошла также жеребьевка элитного раунда квалификации чемпионата Европы среди юношей до 17 лет. Сборная Грузии находится в седьмой группе вместе с Турцией, Сербией и Данией. Лучшие команды отборочного этапа были разделены на восемь групп по четыре команды, которые сыграют в мини-турнирах в марте 2024 года и поборются за 15 мест в финальной стадии со страной-хозяином Евро-2024 Кипром. В финальной стадии к хозяевам (Кипру) присоединятся восемь победителей групп элитного раунда и семь лучших, занявших вторые места. Чемпионат Европы U-17 пройдет с 20 мая по 5 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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