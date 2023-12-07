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Названы соперники сборной Грузии по футболу U-19 в элитраунде отбора на Евро-2024
Названы соперники сборной Грузии по футболу U-19 в элитраунде отбора на Евро-2024
В УЕФА прошла также жеребьевка элитного раунда квалификации чемпионата Европы среди юношей до 17 лет 07.12.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Сборная Грузии по футболу до 19 лет сыграет в элитраунде квалификации на Евро-2024 с командами Италии, Шотландии и Чехии. Матчи элит-раунда пройдут с 18 по 26 марта 2024 года. Участвующие в элитном раунде 28 сборных были разделены на четыре корзины в зависимости от их результатов в отборочном раунде. Сборная Грузии попала в корзину С. Даты проведения мини-турниров и страны-организаторы будут объявлены позже. Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину турнира Северной Ирландии. Финальная стадия турнира пройдет 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА к ЧМ-2025 (U-20).Сборная Грузии по футболу, в случае выхода на Евро 2024, сыграет в группе с Португалией &gt;&gt; В УЕФА прошла также жеребьевка элитного раунда квалификации чемпионата Европы среди юношей до 17 лет. Сборная Грузии находится в седьмой группе вместе с Турцией, Сербией и Данией. Лучшие команды отборочного этапа были разделены на восемь групп по четыре команды, которые сыграют в мини-турнирах в марте 2024 года и поборются за 15 мест в финальной стадии со страной-хозяином Евро-2024 Кипром. В финальной стадии к хозяевам (Кипру) присоединятся восемь победителей групп элитного раунда и семь лучших, занявших вторые места. Чемпионат Европы U-17 пройдет с 20 мая по 5 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, уефа, италия, шотландия, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, юношеская сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, уефа, италия, шотландия, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, юношеская сборная грузии по футболу

Названы соперники сборной Грузии по футболу U-19 в элитраунде отбора на Евро-2024

20:47 07.12.2023 (обновлено: 21:02 07.12.2023)
© photo: Sputnik / Aleksei Filipov / Перейти в фотобанкФутбол
Футбол - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2023
© photo: Sputnik / Aleksei Filipov
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В УЕФА прошла также жеребьевка элитного раунда квалификации чемпионата Европы среди юношей до 17 лет
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Сборная Грузии по футболу до 19 лет сыграет в элитраунде квалификации на Евро-2024 с командами Италии, Шотландии и Чехии.
Матчи элит-раунда пройдут с 18 по 26 марта 2024 года.
Участвующие в элитном раунде 28 сборных были разделены на четыре корзины в зависимости от их результатов в отборочном раунде. Сборная Грузии попала в корзину С.
Даты проведения мини-турниров и страны-организаторы будут объявлены позже.
Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину турнира Северной Ирландии. Финальная стадия турнира пройдет 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА к ЧМ-2025 (U-20).
Сборная Грузии по футболу, в случае выхода на Евро 2024, сыграет в группе с Португалией >>
В УЕФА прошла также жеребьевка элитного раунда квалификации чемпионата Европы среди юношей до 17 лет. Сборная Грузии находится в седьмой группе вместе с Турцией, Сербией и Данией.
Лучшие команды отборочного этапа были разделены на восемь групп по четыре команды, которые сыграют в мини-турнирах в марте 2024 года и поборются за 15 мест в финальной стадии со страной-хозяином Евро-2024 Кипром.
В финальной стадии к хозяевам (Кипру) присоединятся восемь победителей групп элитного раунда и семь лучших, занявших вторые места.
Чемпионат Европы U-17 пройдет с 20 мая по 5 июня.
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