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Неправильно связывать вопрос статуса кандидата Грузии в ЕС с Украиной – Кобахидзе
Неправильно связывать вопрос статуса кандидата Грузии в ЕС с Украиной – Кобахидзе
Венгрия против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на декабрьском саммите глав стран-членов содружества 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T16:28+0400
2023-12-07T16:28+0400
2023-12-07T17:06+0400
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еврокомиссия
виктор орбан
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Связывать вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюзе с переговорами, которые будут проходить вокруг вопроса Украины, абсолютно искусственно и неправильно, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Будапешт. Грузинские оппозиционеры назвали премьера Венгрии Виктора Орбана, выступающего против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на декабрьском саммите, препятствием для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. По их словам, Орбан пророссийски настроенный политик, который шантажирует ЕС, и именно он является единственным союзником правящей партии Грузии "Грузинская мечта".Он также напомнил, что в прошлом году Украине и Молдове был предоставлен статус кандидата, однако, как отметил Кобахидзе, это не стало основанием для предоставления статуса Грузии, несмотря на то, что Грузия гораздо более впереди по сравнению с обеими странами. По словам Кобахидзе, уверенность в этом укрепляют и те дискуссии, которые проводятся в Венгрии с партнерами и коллегами. За неделю до принятия Европейским советом решения о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в ЕС, лидер "Грузинской мечты" находится с рабочим визитом в Венгрии, чтобы обсудить вопросы интеграции Грузии в европейские структуры. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Вредители! – в правящей партии Грузии ответили на критику оппозиции в адрес Орбана>>В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, венгрия, молдова, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, виктор орбан, грузинская мечта - демократическая грузия, евросоюз, грузия - евросоюз
политика, грузия, новости, украина, венгрия, молдова, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, виктор орбан, грузинская мечта - демократическая грузия, евросоюз, грузия - евросоюз
Неправильно связывать вопрос статуса кандидата Грузии в ЕС с Украиной – Кобахидзе
16:28 07.12.2023 (обновлено: 17:06 07.12.2023)
Венгрия против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на декабрьском саммите глав стран-членов содружества
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Связывать вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюзе с переговорами, которые будут проходить вокруг вопроса Украины, абсолютно искусственно и неправильно, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Будапешт.
Грузинские оппозиционеры назвали премьера Венгрии Виктора Орбана, выступающего против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на декабрьском саммите, препятствием для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. По их словам, Орбан пророссийски настроенный политик, который шантажирует ЕС, и именно он является единственным союзником правящей партии Грузии "Грузинская мечта".
"Конечно, переговоры будут проводиться между ЕС и Венгрией. Это вопрос ЕС и Венгрии, мы не можем вмешиваться в это. Естественно, эти переговоры не должны иметь никакого влияния на вопрос Грузии. Тем более, что напрямую связывать Грузию, Украину, Молдову в этом направлении неправильно", – заявил Кобахидзе.
Он также напомнил, что в прошлом году Украине и Молдове был предоставлен статус кандидата, однако, как отметил Кобахидзе, это не стало основанием для предоставления статуса Грузии, несмотря на то, что Грузия гораздо более впереди по сравнению с обеими странами.
"Исходя из этого, абсолютно искусственно связывать вопрос Грузии с переговорами, которые будут проходить вокруг вопроса Украины. В любом случае, несмотря на это, Грузии должен быть предоставлен статус кандидата, и мы думаем, что это решение будет принято на заседании Евросовета 14-15 декабря", – отметил он.
По словам Кобахидзе, уверенность в этом укрепляют и те дискуссии, которые проводятся в Венгрии с партнерами и коллегами.
"Есть все основания, чтобы Евросовет принял положительное решение по Грузии... Мы также болеем за Украину, Молдову. Их прогресс важен для нас, но главным вопросом является поддержка евроинтеграции Грузии. Мы надеемся на эту поддержку", – заявил Кобахидзе.
За неделю до принятия Европейским советом решения о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в ЕС, лидер "Грузинской мечты" находится с рабочим визитом в Венгрии, чтобы обсудить вопросы интеграции Грузии в европейские структуры.
"Здесь мы также получили очень твердое условие, что Венгрия поддержит предоставление Грузии статуса кандидата... Позиция Венгрии заключается в том, что это единственное безальтернативное решение, которое должно быть принято в пользу Грузии на заседании Евросовета, и Венгрия будет очень решительным сторонником", – подчеркнул Кобахидзе.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".
Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.
В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.
Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.