https://sputnik-georgia.ru/20231207/nepravilno-privyazyvat-vopros-statusa-kandidata-gruzii-v-es-s-ukrainoy--kobakhidze-284777066.html

Неправильно связывать вопрос статуса кандидата Грузии в ЕС с Украиной – Кобахидзе

Неправильно связывать вопрос статуса кандидата Грузии в ЕС с Украиной – Кобахидзе

Венгрия против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на декабрьском саммите глав стран-членов содружества 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T16:28+0400

2023-12-07T16:28+0400

2023-12-07T17:06+0400

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еврокомиссия

виктор орбан

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Связывать вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюзе с переговорами, которые будут проходить вокруг вопроса Украины, абсолютно искусственно и неправильно, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Будапешт. Грузинские оппозиционеры назвали премьера Венгрии Виктора Орбана, выступающего против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на декабрьском саммите, препятствием для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. По их словам, Орбан пророссийски настроенный политик, который шантажирует ЕС, и именно он является единственным союзником правящей партии Грузии "Грузинская мечта".Он также напомнил, что в прошлом году Украине и Молдове был предоставлен статус кандидата, однако, как отметил Кобахидзе, это не стало основанием для предоставления статуса Грузии, несмотря на то, что Грузия гораздо более впереди по сравнению с обеими странами. По словам Кобахидзе, уверенность в этом укрепляют и те дискуссии, которые проводятся в Венгрии с партнерами и коллегами. За неделю до принятия Европейским советом решения о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в ЕС, лидер "Грузинской мечты" находится с рабочим визитом в Венгрии, чтобы обсудить вопросы интеграции Грузии в европейские структуры. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Вредители! – в правящей партии Грузии ответили на критику оппозиции в адрес Орбана>>В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, венгрия, молдова, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, виктор орбан, грузинская мечта - демократическая грузия, евросоюз, грузия - евросоюз