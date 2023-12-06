https://sputnik-georgia.ru/20231206/vrediteli---v-pravyaschey-partii-gruzii-otvetil-na-kritiku-oppozitsii-v-adres-orbana-284756573.html

Вредители! – в правящей партии Грузии ответили на критику оппозиции в адрес Орбана

Вредители! – в правящей партии Грузии ответили на критику оппозиции в адрес Орбана

Венгрия против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на декабрьском саммите глав стран-членов содружества 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T19:35+0400

2023-12-06T19:35+0400

2023-12-06T20:16+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Представители оппозиции являются обычными вредителями и борются со сторонниками Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя критику оппозиции, которая последовала за позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Грузинские оппозиционеры назвали Орбана, выступающего против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на декабрьском саммите, препятствием для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. По их словам, Орбан пророссийски настроенный политик, который шантажирует ЕС, и именно он является единственным союзником правящей партии Грузии "Грузинская мечта". По словам Каладзе, главный посыл оппозиции заключается в том, чтобы Грузия не получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, и они делают все, чтобы этому помешать. "Но никому ничего не удается. Правительство Грузии делает все возможное, чтобы получить статус. В ближайшие годы будут проведены все реформы и предприняты соответствующие шаги для ускорения процесса евроинтеграции", – отметил он. Что говорят в оппозиции Венгрия выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС на декабрьском саммите глав стран-членов содружества. Соответствующее письмо премьер-министр страны Виктор Орбан направил президенту Евросовета Шарлю Мишелю. Вопрос статуса кандидата Грузии в ЕС не должен быть привязан к другому вопросу – депутат>>Депутат от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе ранее заявила, что Орбан шантажирует Евросоюз по вопросу Украины и в целом по вопросу расширения ЕС. По ее словам, единственная страна, кому на руку заявление Орбана, это Россия. Ранее депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили заявила, что решение о предоставление Грузии статуса кандидата находится под угрозой из-за единственного фактора – позиции Виктора Орбана, которая угрожает заблокировать одобрение пакета мер по расширению ЕС. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Грузию не коснутся разногласия внутри ЕС – спикер парламента>>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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