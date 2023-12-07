https://sputnik-georgia.ru/20231207/novye-pravila-finansirovaniya-partiy-v-gruzii--otvetstvennyy-komitet-odobril-initsiativu-284780002.html
Новые правила финансирования партий в Грузии – ответственный комитет одобрил инициативу
Новые правила финансирования партий в Грузии – ответственный комитет одобрил инициативу
Запрет не коснется лишь финансирования проведения лекций, семинаров и других публичных мероприятий 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T19:34+0400
2023-12-07T19:34+0400
2023-12-07T19:34+0400
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новости
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антикоррупционное бюро
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Юридический комитет поддержал поправки в закон "О политических объединениях граждан", предполагающие введение новых правил финансирования партий в Грузии. Поправки являются выполнением рекомендаций Венецианской комиссии в рамках борьбы с деолигархизацией. Основным новшеством проекта станет запрет пожертвований партиям от юридических лиц. Запрет не коснется лишь финансирования проведения лекций, семинаров и других публичных мероприятий. Максимальный размер пожертвований от физических лиц и членских взносов останется неизменным – 60 тысяч лари для каждого лица и 1,2 тысячи лари для каждого члена партии. Зачем нужно запретить юрлицам финансировать партии в Грузии – ответ депутата>>Самим пожертвованием будет считаться материальные или нематериальные блага (в том числе кредиты) и услуги (кроме добровольческих), переданные физическими лицами безвозмездно либо на льготных условиях. Кроме того, в Грузии сократили объем расходов партий за год. Если по действующему законодательству партия имеет право потратить 0,05% от годового ВВП, то по новой версии за год партия должна уложиться в 0,04% от годового ВВП. При этом как и прежде Антикоррупционное бюро получит право устанавливать, что будет считаться тратами партии.Курс лари по отношению к доллару США на 6 декабря - 2,6937 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, антикоррупционное бюро, парламент грузии
грузия, новости, тбилиси, антикоррупционное бюро, парламент грузии
Новые правила финансирования партий в Грузии – ответственный комитет одобрил инициативу
Запрет не коснется лишь финансирования проведения лекций, семинаров и других публичных мероприятий
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Юридический комитет поддержал поправки в закон "О политических объединениях граждан", предполагающие введение новых правил финансирования партий в Грузии.
Поправки являются выполнением рекомендаций Венецианской комиссии в рамках борьбы с деолигархизацией.
Основным новшеством проекта станет запрет пожертвований партиям от юридических лиц. Запрет не коснется лишь финансирования проведения лекций, семинаров и других публичных мероприятий.
Максимальный размер пожертвований от физических лиц и членских взносов останется неизменным – 60 тысяч лари для каждого лица и 1,2 тысячи лари для каждого члена партии.
Самим пожертвованием будет считаться материальные или нематериальные блага (в том числе кредиты) и услуги (кроме добровольческих), переданные физическими лицами безвозмездно либо на льготных условиях.
Кроме того, в Грузии сократили объем расходов партий за год. Если по действующему законодательству партия имеет право потратить 0,05% от годового ВВП, то по новой версии за год партия должна уложиться в 0,04% от годового ВВП.
При этом как и прежде Антикоррупционное бюро получит право устанавливать, что будет считаться тратами партии.
Курс лари по отношению к доллару США на 6 декабря - 2,6937 GEL/$1.