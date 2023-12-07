https://sputnik-georgia.ru/20231207/zachem-nuzhno-zapreschat-yurlitsam-finansirovat-partii-v-gruzii--otvet-deputata-284765253.html

Зачем нужно запретить юрлицам финансировать партии в Грузии – ответ депутата

Зачем нужно запретить юрлицам финансировать партии в Грузии – ответ депутата

Денежные средства, перечисленные юрлицом на счет партии в ходе избирательной кампании/референдума, больше не будут считаться избирательными пожертвованиями 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T11:52+0400

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бидзина иванишвили

давид кезерашвили

венецианская комиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

мамука хазарадзе

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Законопроект, предусматривающий запрет юридическим лицам финансировать партии, направлен на то, чтобы ограничить и довести до минимума возможность влияния лиц с чрезмерной властью на избирательные процессы, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Законопроект, в случае принятия которого юридическим лицам могут запретить финансировать партии, уже инициирован в парламенте депутатами от правящей партии. Цель поправок в закон Грузии "О политических объединениях граждан" – регулирование вопроса пожертвований политических партий по-новому, в результате чего юридические лица больше не смогут жертвовать партиям деньги. Это очень важный вопрос для завтрашнего дня, а также для выборов предстоящих парламентских выборов 2024 года, отметил Матикашвили, который является одним из инициаторов законопроекта. Почему юрлицам запретят финансировать партии – пояснение лидера "Грузинской мечты">>Как отмечено в пояснениях к законопроекту, в случае принятия этого законопроекта Грузия примет во внимание рекомендацию Венецианской комиссии "О деолигархизации", опубликованную 12 июня 2023 года, в которой указывается на запрет возможности финансирования политических партий юридическими лицами. Власти Грузии уже отправили план по деолигархизации Еврокомиссии и ждут ее оценки. Улучшение текущего плана действий по реализации нового подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из новых требований ЕС к Грузии. Часть грузинской оппозиции называет единственным олигархом в Грузии миллиардера Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года. Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. В свою очередь олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске. В "Грузинской Мечте" Кезерашвили также называют главным финансистом "Нацдвижения". Что меняется Согласно действующему закону, пожертвованием считается сумма, переведенная на счет партии юридическим лицом, зарегистрированным на территории Грузии и партнерами которого являются только граждане Грузии, и зарегистрированные в Грузии те юридические лица, конечными бенефициарами которых являются только граждане Грузии. Согласно поправкам, денежные средства, перечисленные юридическим лицом на счет соответствующего избирательного субъекта в ходе избирательной кампании/референдума, а также все виды материальных благ и услуг, полученных бесплатно, больше не будут считаться избирательными пожертвованиями. Юрлицам в Грузии запретят финансировать партии – чем недовольна оппозиция >>"Соответственно, политические партии больше не будут финансироваться юридическими лицами, также будет сокращена общая сумма расходов, понесенных партией в течение года, что в свою очередь обеспечивает только здоровую конкуренцию между партиями и, соответственно, создает возможность поддержания справедливой избирательной среды и ее дальнейшего развития", – отмечено в пояснениях. Кроме того, общая сумма расходов партий в течение года не должна превышать 0,04% от валового внутреннего продукта предыдущего года вместо 0,05%. Согласно поправкам, Антикоррупционное бюро на основании решения суда будет уполномочено при необходимости запрашивать информацию о финансах физического лица, делающего пожертвование партии, а также о финансах юридического лица, осуществляющего запрещенное пожертвование. В случае нарушения закона будет предусмотрен штраф в двойном размере от суммы запрещенного пожертвования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, давид кезерашвили, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, мамука хазарадзе