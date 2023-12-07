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Объем депозитов в банках Грузии вырос в октябре
Объем депозитов в банках Грузии вырос в октябре
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 ноября текущего года составил 49,67% 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T18:41+0400
2023-12-07T18:41+0400
2023-12-07T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 ноября 2023 года составил 49,84 миллиарда лари, что на 507,96 миллиона лари, или на 1,03%, больше, чем на начало октября, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в октябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 701,22 миллиона лари, или 3,63%, а вклады до востребования снизились на 193,25 миллиона лари, или 0,64%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 ноября текущего года составил 49,67% и на 0,15 процентного пункта снизился по сравнению с ситуацией на 1 октября.Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в октябре >>Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в октябре составила 8,16%, в том числе 10,44% – по депозитам в национальной валюте, 2,09% – по депозитам в иностранной валюте.На конец июля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Объем депозитов в банках Грузии вырос в октябре
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 ноября текущего года составил 49,67%
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 ноября 2023 года составил 49,84 миллиарда лари, что на 507,96 миллиона лари, или на 1,03%, больше, чем на начало октября, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Согласно отчету, в октябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 701,22 миллиона лари, или 3,63%, а вклады до востребования снизились на 193,25 миллиона лари, или 0,64%.
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 ноября текущего года составил 49,67% и на 0,15 процентного пункта снизился по сравнению с ситуацией на 1 октября.
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в октябре составила 8,16%, в том числе 10,44% – по депозитам в национальной валюте, 2,09% – по депозитам в иностранной валюте.
На конец июля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.