https://sputnik-georgia.ru/20231207/premer-ministr-gruzii-prinyal-uchastie-v-tseremonii-zazhzheniya-svechi-na-khanuku-284784681.html

Премьер-министр Грузии принял участие в церемонии зажжения свечи на Хануку

Премьер-министр Грузии принял участие в церемонии зажжения свечи на Хануку

Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T23:38+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии поздравил иудеев с Ханукой и отметил братские отношения между Грузией и Израилем, приняв участие в церемонии зажжения свечи. Он пожелал израильскому народу победы, отметив символичность Хануки. "Еще раз хочу пожелать Израилю и еврейскому народу победы. Сегодня Ханука – это тот самый символ победы, обновления, света и победы над злом. Еще раз поздравляю, хочу пожелать мира, победы и процветания. Пусть Бог хранит вас", – сказал Гарибашвили. Ханука – один из важных иудейских праздников. Его отмечают в память о чуде, произошедшем в древнем Израиле при повторном освящении Храма. Президент Грузии поздравила иудеев с Ханукой >>Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные. В 2023 году Ханука приходится на 7- 15 декабря. Каждый день праздника после заката принято зажигать по одной свече, . Первую зажигают накануне начала праздника. В последний день зажигают все свечи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, ханука