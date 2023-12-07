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Премьер-министр Грузии принял участие в церемонии зажжения свечи на Хануку
Премьер-министр Грузии принял участие в церемонии зажжения свечи на Хануку
Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T23:38+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии поздравил иудеев с Ханукой и отметил братские отношения между Грузией и Израилем, приняв участие в церемонии зажжения свечи. Он пожелал израильскому народу победы, отметив символичность Хануки. "Еще раз хочу пожелать Израилю и еврейскому народу победы. Сегодня Ханука – это тот самый символ победы, обновления, света и победы над злом. Еще раз поздравляю, хочу пожелать мира, победы и процветания. Пусть Бог хранит вас", – сказал Гарибашвили. Ханука – один из важных иудейских праздников. Его отмечают в память о чуде, произошедшем в древнем Израиле при повторном освящении Храма. Президент Грузии поздравила иудеев с Ханукой &gt;&gt;Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные. В 2023 году Ханука приходится на 7- 15 декабря. Каждый день праздника после заката принято зажигать по одной свече, . Первую зажигают накануне начала праздника. В последний день зажигают все свечи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, ханука
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, ханука

Премьер-министр Грузии принял участие в церемонии зажжения свечи на Хануку

23:38 07.12.2023 (обновлено: 23:43 07.12.2023)
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Гарибашвили на празднике Ханука
Ираклий Гарибашвили на празднике Ханука - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2023
© Сourtesy of Georgian Government
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Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии поздравил иудеев с Ханукой и отметил братские отношения между Грузией и Израилем, приняв участие в церемонии зажжения свечи.

"Мы вместе прошли через столько невзгод, испытаний, боли, радостей, побед, добра, и я верю, что мы вместе пройдем и ближайшие годы, и столетия, вместе добьемся победы. Уважаемый раввин рассказал, что, приехав в Грузию, он чувствует себя словно на небесах. Для нас, грузин, верующих грузин, Израиль – Святая земля, наша вторая родина. Когда я приезжаю в Израиль, я чувствую себя как дома. Я хочу поблагодарить вас за это братство, за эту дружбу", – сказал Гарибашвили.

Он пожелал израильскому народу победы, отметив символичность Хануки.
"Еще раз хочу пожелать Израилю и еврейскому народу победы. Сегодня Ханука – это тот самый символ победы, обновления, света и победы над злом. Еще раз поздравляю, хочу пожелать мира, победы и процветания. Пусть Бог хранит вас", – сказал Гарибашвили.
Ханука – один из важных иудейских праздников. Его отмечают в память о чуде, произошедшем в древнем Израиле при повторном освящении Храма.
Президент Грузии поздравила иудеев с Ханукой >>
Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные. В 2023 году Ханука приходится на 7- 15 декабря.
Каждый день праздника после заката принято зажигать по одной свече, . Первую зажигают накануне начала праздника. В последний день зажигают все свечи.
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