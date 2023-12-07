Премьер-министр Грузии принял участие в церемонии зажжения свечи на Хануку
23:38 07.12.2023 (обновлено: 23:43 07.12.2023)
Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии поздравил иудеев с Ханукой и отметил братские отношения между Грузией и Израилем, приняв участие в церемонии зажжения свечи.
"Мы вместе прошли через столько невзгод, испытаний, боли, радостей, побед, добра, и я верю, что мы вместе пройдем и ближайшие годы, и столетия, вместе добьемся победы. Уважаемый раввин рассказал, что, приехав в Грузию, он чувствует себя словно на небесах. Для нас, грузин, верующих грузин, Израиль – Святая земля, наша вторая родина. Когда я приезжаю в Израиль, я чувствую себя как дома. Я хочу поблагодарить вас за это братство, за эту дружбу", – сказал Гарибашвили.
Он пожелал израильскому народу победы, отметив символичность Хануки.
"Еще раз хочу пожелать Израилю и еврейскому народу победы. Сегодня Ханука – это тот самый символ победы, обновления, света и победы над злом. Еще раз поздравляю, хочу пожелать мира, победы и процветания. Пусть Бог хранит вас", – сказал Гарибашвили.
Ханука – один из важных иудейских праздников. Его отмечают в память о чуде, произошедшем в древнем Израиле при повторном освящении Храма.
Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные. В 2023 году Ханука приходится на 7- 15 декабря.
Каждый день праздника после заката принято зажигать по одной свече, . Первую зажигают накануне начала праздника. В последний день зажигают все свечи.