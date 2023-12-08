https://sputnik-georgia.ru/20231208/logicheskiy-konets--v-natsdvizhenii-otsenili-ukhod-eks-lidera-iz-partii-284829699.html

Логический конец – в "Нацдвижении" оценили уход экс-лидера из партии

Логический конец – в "Нацдвижении" оценили уход экс-лидера из партии

По словам оппозиционера, от подобных фактов "Национальное движение" становилось еще сильнее 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T18:02+0400

2023-12-08T18:02+0400

2023-12-08T18:27+0400

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леван хабеишвили

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Уход экс-председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ники Мелия является логическим завершением кампании, которая была направлена на нанесение максимального ущерба партии, заявил председатель политсовета ЕНД, депутат Леван Бежашвили. Об уходе из "Нацдвижения" и намерении создать новую партию Мелия заявил накануне. В конце ноября председатель ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что он исключил Мелия из рядов, хотя, как оказалось позже, это решение не было оформлено юридически. Хабеишвили сделал это заявление после того, как Мелия и его немалочисленные сторонники в партии отказались подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили 23 ноября. По его словам, ничего нового для общества не произошло, и от подобных фактов "Национальное движение" становилось еще сильнее. "Я уверен, что под руководством Михаила Саакашвили "Национальное движение" добьется создания коалиции победы. Дверь победы открыта для всех", – отметил Бежашвили. Долгоиграющий конфликтО конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат >>Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, михаил саакашвили, ника мелия, единое национальное движение, леван хабеишвили