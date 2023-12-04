https://sputnik-georgia.ru/20231204/konflikt-v-natsdvizhenii-dostig-svoego-pika--deputat-284687620.html

Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат

Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат

Распад самой большой оппозиционной партии неизбежен, уверены в "Мечте" 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Противостояние внутри крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) приблизилось к своему пику и это приведет к ее окончательному расколу, заявил депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. На прошлой неделе представители ряда районных организаций и депутаты сакребуло от ЕНД потребовали отставки Хабеишвили с поста председателя и назначения новых выборов. Они призывали Хабеишвили взять на себя ответственность за бездействие и углубление внутреннего противостояния в партии, которое особенно обострилось после того, как он сменил на этой должности Мелия. Депутат рассказал о шансах "Нацдвижения" на парламентских выборах в Грузии>>На этом фоне в понедельник девять членов "Нацжвижения", в том числе и члены сакребуло Батуми, покинули партию, заявив, что они "исчерпали все шансы единства партии". На прошлой неделе официально было объявлено об исключении из рядов партии ее бывшего председателя Ники Мелия. Этому предшествовал отказ Мелия и его немалочисленных сторонников в партии подписывать т. н. "манифест единства", инициированный Саакашвили 23 ноября. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Шанс есть только у "Нацдвижения" – председатель правящей партии Грузии >>Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, леван хабеишвили, украина, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия