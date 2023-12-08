https://sputnik-georgia.ru/20231208/meriya-tbilisi-vvedet-ogranicheniya-na-dorogakh-v-svyazi-s-novogodnimi-meropriyatiyami-284835867.html

Мэрия Тбилиси введет ограничения на дорогах в связи с новогодними мероприятиями

Мэрия Тбилиси введет ограничения на дорогах в связи с новогодними мероприятиями

Движение автотранспорта будет на территории, прилегающей к площади Орбелиани 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T22:02+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено в период новогодних подготовительных работ и мероприятий, сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси. В течение этого периода движение автотранспорта будет на территории, прилегающей к площади Орбелиани. В частности, движение будет ограничено с 8 декабря с 23:00 до 23:00 10 декабря на территории, прилегающей к площади Григола Орбелиани, с улицы Атонели до поворота №13 Вахтанга Орбелиани. Автомобили смогут передвигаться с улицы Чантурия в направлении улицы Италии. Когда в Тбилиси зажгут главную новогоднюю елку? >>Что касается новогодних мероприятий, то передвижение транспорта будет ограничено с 23:00 10 декабря до 23:00 10 января. Ограничения коснутся территории, прилегающей к Сухому мосту, улицы Италии и площади Орбелиани. В частности, с улицы Атонели до поворота Вахтанга Орбелиани №13. В течение одного месяца автомобили, которые будут ехать с площади Саарбрюккена в направлении Сухого моста, смогут продолжить движение в направлении правой набережной Куры. А автомобили, следовавшие с набережной Гамсахурдиа к улице Вирсаладзе, будут передвигаться до улицы Атонели, а затем повернут направо и продолжат движение в направлении улицы Чантурия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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