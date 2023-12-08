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В правящей партии Грузии назвали уход Мелия из "Нацдвижения" катапультированием
В правящей партии Грузии назвали уход Мелия из "Нацдвижения" катапультированием
"Национальное движение" продолжит разваливаться, уверен Талаквадзе 08.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-08T17:33+0400
2023-12-08T17:45+0400
политика
грузия
новости
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украина
ника мелия
михаил саакашвили
леван хабеишвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Экс-председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия катапультировался и устроит побег из партии, которая стоит перед катастрофой, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. Об уходе из "Нацдвижения" и намерении создать новую партию Мелия заявил накануне. В конце ноября председатель ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что он исключил Мелия из рядов, хотя, как оказалось позже, это решение не было оформлено юридически. Хабеишвили сделал это заявление после того, как Мелия и его немалочисленные сторонники в партии отказались подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили 23 ноября. По словам Талаквадзе, Мелия пока что все делает наоборот. "Национальное движение" продолжит разваливаться, поскольку во время падения невозможно остановиться", – отметил Талаквадзе. Долгоиграющий конфликтО конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат &gt;&gt;Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, тбилиси, украина, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия

В правящей партии Грузии назвали уход Мелия из "Нацдвижения" катапультированием

17:33 08.12.2023 (обновлено: 17:45 08.12.2023)
© Parliament of GeorgiaАрчил Талаквадзе
Арчил Талаквадзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2023
© Parliament of Georgia
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"Национальное движение" продолжит разваливаться, уверен Талаквадзе
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Экс-председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия катапультировался и устроит побег из партии, которая стоит перед катастрофой, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе.
Об уходе из "Нацдвижения" и намерении создать новую партию Мелия заявил накануне. В конце ноября председатель ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что он исключил Мелия из рядов, хотя, как оказалось позже, это решение не было оформлено юридически. Хабеишвили сделал это заявление после того, как Мелия и его немалочисленные сторонники в партии отказались подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили 23 ноября.

"Это было катапультирование, побег из стоящего перед катастрофой "Национального движения". При этом мы должны обратить внимание на то, кем является Ника Мелия. Это человек, который сказал, что не заплатит штраф, и заплатил, который сказал, что не войдет в парламент, и вошел, сказал, что не уйдет из партии, и ушел", – заявил Талаквадзе.

По словам Талаквадзе, Мелия пока что все делает наоборот.
"Национальное движение" продолжит разваливаться, поскольку во время падения невозможно остановиться", – отметил Талаквадзе.

Долгоиграющий конфликт

О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".
Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат >>
Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.
Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.
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