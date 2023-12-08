https://sputnik-georgia.ru/20231208/verkhniy-lars-segodnya-na-granitse-zastryali-okolo-33-tys-gruzovikov-284834938.html

"Верхний Ларс" сегодня: на границе застряли около 3,3 тыс грузовиков

"Верхний Ларс" сегодня: на границе застряли около 3,3 тыс грузовиков

Движение на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс 8 декабря ограничено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом 08.12.2023, Sputnik Грузия

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ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Порядка 3,3 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая закрыта из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Движение на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс 8 декабря ограничено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Ограничения введены из-за снегопада и гололеда. Для остального вида автотранспорта движение свободное.Всего с российской стороны въезда в Грузию в пятницу ожидают 3 276 грузовых машин.Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков в направлении России открыто>>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, погода, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге