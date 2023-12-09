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Борьба с коррупцией в Грузии в цифрах: последние данные

Борьба с коррупцией в Грузии в цифрах: последние данные

Десятки чиновников в Грузии попались на коррупционных сделках в 2023 году 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T21:03+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. За первые девять месяцев 2023 года за коррупцию в госведомствах Грузии к уголовной ответственности были привлечены 99 человек, всего было возбуждено 117 уголовных дел. Статистику преступлений, связанных с коррупцией за период с 1 января по 30 сентября 2023 года, опубликовала Генпрокуратура Грузии в связи с Международным днем борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря под эгидой ООН.По данным Генпрокуратуры, за девять месяцев из 99 человек, привлеченных по делам о коррупции, обвинительный приговор вынесли 78 лицам. Международный день борьбы с коррупцией – премьер Грузии рассказал о достижениях страны>>Под коррупцией подразумевается не только взяточничество, но и различные виды мошенничества и подделка документов чиновниками с целью получения выгоды. Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. В "Индексе верховенства закона" World Justice Project в этом году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33-е место в мире, среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Согласно "Отчету о глобальной конкурентоспособности" Всемирного экономического форума, в рейтинге борьбы с коррупцией Грузия занимает 20-е место в мире, 11-е место в Европе и 2-е место среди постсоветских стран, опережая многие страны-члены ЕС и НАТО. Грузия также занимает 41-е место среди 180 стран в "Индексе восприятия коррупции" Transparency International и является лидером в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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