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Международный день борьбы с коррупцией – премьер Грузии рассказал о достижениях страны
Международный день борьбы с коррупцией – премьер Грузии рассказал о достижениях страны
По словам премьера, построение общества, свободного от коррупции, остается приоритетом для действующего правительства 09.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-09T15:21+0400
2023-12-09T15:21+0400
2023-12-09T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузия является лидером в сфере борьбы с коррупцией, и эта борьба в будущем только усилится, говорится в заявлении премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, распространенном по случаю Международного дня борьбы с коррупцией. Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. По словам премьер-министра, построение общества, свободного от коррупции, остается приоритетом для действующего правительства Грузии. "Видимые результаты наших усилий высоко оценены авторитетными международными организациями", – отмечено в заявлении. Премьер также привел результаты последних международных исследований. Новый скандал в Грузии: основатель Georgian Airways ответил на обвинения в коррупции>>В "Индексе верховенства закона" World Justice Project в этом году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33-е место в мире, среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Согласно "Отчету о глобальной конкурентоспособности" Всемирного экономического форума, в рейтинге борьбы с коррупцией Грузия занимает 20-е место в мире, 11-е место в Европе и 2-е место среди постсоветских стран, опережая многие страны-члены ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Международный день борьбы с коррупцией – премьер Грузии рассказал о достижениях страны
15:21 09.12.2023 (обновлено: 15:36 09.12.2023)
По словам премьера, построение общества, свободного от коррупции, остается приоритетом для действующего правительства
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузия является лидером в сфере борьбы с коррупцией, и эта борьба в будущем только усилится, говорится в заявлении премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, распространенном по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.
Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
"Грузия встречает Международный день борьбы с коррупцией с позиции регионального и международного лидера. В этом году мы приложили ещё больше усилий в направлении борьбы с коррупцией", – говорится в заявлении.
По словам премьер-министра, построение общества, свободного от коррупции, остается приоритетом для действующего правительства Грузии.
"Видимые результаты наших усилий высоко оценены авторитетными международными организациями", – отмечено в заявлении.
Премьер также привел результаты последних международных исследований.
В "Индексе верховенства закона" World Justice Project в этом году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33-е место в мире, среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.
Согласно "Отчету о глобальной конкурентоспособности" Всемирного экономического форума, в рейтинге борьбы с коррупцией Грузия занимает 20-е место в мире, 11-е место в Европе и 2-е место среди постсоветских стран, опережая многие страны-члены ЕС и НАТО.