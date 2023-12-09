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Международный день борьбы с коррупцией – премьер Грузии рассказал о достижениях страны
Международный день борьбы с коррупцией – премьер Грузии рассказал о достижениях страны
По словам премьера, построение общества, свободного от коррупции, остается приоритетом для действующего правительства 09.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-09T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузия является лидером в сфере борьбы с коррупцией, и эта борьба в будущем только усилится, говорится в заявлении премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, распространенном по случаю Международного дня борьбы с коррупцией. Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. По словам премьер-министра, построение общества, свободного от коррупции, остается приоритетом для действующего правительства Грузии. "Видимые результаты наших усилий высоко оценены авторитетными международными организациями", – отмечено в заявлении. Премьер также привел результаты последних международных исследований. Новый скандал в Грузии: основатель Georgian Airways ответил на обвинения в коррупции&gt;&gt;В "Индексе верховенства закона" World Justice Project в этом году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33-е место в мире, среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Согласно "Отчету о глобальной конкурентоспособности" Всемирного экономического форума, в рейтинге борьбы с коррупцией Грузия занимает 20-е место в мире, 11-е место в Европе и 2-е место среди постсоветских стран, опережая многие страны-члены ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, европа, ираклий гарибашвили, тбилиси, нато, оон, грузия против коррупции, коррупция, индекс восприятия коррупции
грузия, новости, политика, европа, ираклий гарибашвили, тбилиси, нато, оон, грузия против коррупции, коррупция, индекс восприятия коррупции

Международный день борьбы с коррупцией – премьер Грузии рассказал о достижениях страны

15:21 09.12.2023 (обновлено: 15:36 09.12.2023)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2023
© Government of Georgia
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По словам премьера, построение общества, свободного от коррупции, остается приоритетом для действующего правительства
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузия является лидером в сфере борьбы с коррупцией, и эта борьба в будущем только усилится, говорится в заявлении премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, распространенном по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.
Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

"Грузия встречает Международный день борьбы с коррупцией с позиции регионального и международного лидера. В этом году мы приложили ещё больше усилий в направлении борьбы с коррупцией", – говорится в заявлении.

По словам премьер-министра, построение общества, свободного от коррупции, остается приоритетом для действующего правительства Грузии.
"Видимые результаты наших усилий высоко оценены авторитетными международными организациями", – отмечено в заявлении.
Премьер также привел результаты последних международных исследований.
Новый скандал в Грузии: основатель Georgian Airways ответил на обвинения в коррупции>>
В "Индексе верховенства закона" World Justice Project в этом году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33-е место в мире, среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.
Согласно "Отчету о глобальной конкурентоспособности" Всемирного экономического форума, в рейтинге борьбы с коррупцией Грузия занимает 20-е место в мире, 11-е место в Европе и 2-е место среди постсоветских стран, опережая многие страны-члены ЕС и НАТО.
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