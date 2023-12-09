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Международный день борьбы с коррупцией – премьер Грузии рассказал о достижениях страны

Международный день борьбы с коррупцией – премьер Грузии рассказал о достижениях страны

По словам премьера, построение общества, свободного от коррупции, остается приоритетом для действующего правительства 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T15:21+0400

2023-12-09T15:21+0400

2023-12-09T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузия является лидером в сфере борьбы с коррупцией, и эта борьба в будущем только усилится, говорится в заявлении премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, распространенном по случаю Международного дня борьбы с коррупцией. Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. По словам премьер-министра, построение общества, свободного от коррупции, остается приоритетом для действующего правительства Грузии. "Видимые результаты наших усилий высоко оценены авторитетными международными организациями", – отмечено в заявлении. Премьер также привел результаты последних международных исследований. Новый скандал в Грузии: основатель Georgian Airways ответил на обвинения в коррупции>>В "Индексе верховенства закона" World Justice Project в этом году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33-е место в мире, среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Согласно "Отчету о глобальной конкурентоспособности" Всемирного экономического форума, в рейтинге борьбы с коррупцией Грузия занимает 20-е место в мире, 11-е место в Европе и 2-е место среди постсоветских стран, опережая многие страны-члены ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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