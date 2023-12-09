https://sputnik-georgia.ru/20231209/gruziya-ne-dolzhna-byt-zalozhnikom-politicheskikh-sporov--spiker-parlamenta-o-sammite-es-284845587.html

"Грузия не должна быть заложником политических споров" – спикер парламента о саммите ЕС

"Грузия не должна быть заложником политических споров" – спикер парламента о саммите ЕС

Меньше чем через неделю Совет Евросоюза должен принять решение по поводу предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T22:12+0400

2023-12-09T22:12+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузия не должна становиться заложником политических споров внутри Евросоюза в вопросе получения статуса кандидата в ЕС, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Грузинские оппозиционеры назвали премьера Венгрии Виктора Орбана, выступающего против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на декабрьском саммите, препятствием для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. По их словам, Орбан – пророссийски настроенный политик, который шантажирует ЕС, и именно он является единственным союзником правящей партии Грузии "Грузинская мечта". По мнению политика, решения относительно Грузии должны приниматься на основе заслуг и рекомендации Еврокомиссии. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Грузия и ЕСОтношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.Вредители! – в правящей партии Грузии ответили на критику оппозиции в адрес Орбана>>В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, украина, молдова, виктор орбан, шалва папуашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз