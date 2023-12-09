https://sputnik-georgia.ru/20231209/gruziya-popolnit-spisok-zapreschennykh-narkotikov-283692755.html

Грузия пополнит список запрещенных наркотиков

Грузия пополнит список запрещенных наркотиков

В Грузии будет строго запрещен оборот таких наркотических веществ, как брорфин, эутилон, метонитазен и норфетанил 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T19:01+0400

2023-12-09T19:01+0400

2023-12-09T19:01+0400

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наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Список наркотических средств, запрещенных в Грузии, пополнится на четыре наименования, говорится в поправках в закон "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи". После принятия законопроекта в трех чтениях и вступления их в силу в Грузии будет строго запрещен оборот таких наркотических веществ, как брорфин, эутилон, метонитазен и норфетанил. Они пополнят список из 189 наркотических веществ, уже запрещенных в стране.При этом запрет будет действовать на любую дозу вещества. Сеть "закладчиков" наркотиков раскрыта в Грузии>>В Грузии строго регулируется вопрос реализации наркотических средств. Это действие является одним из строго наказуемых преступлений, за которое в виде наказания может последовать высшая мера – бессрочное заключение. При этом хранение наркотических средств для личного потребления, доза которых определяется индивидуально для каждого из видов средств, карается лишь штрафом. При этом хранение выше определенной для личного хранения дозы является уже уголовным преступлением и предполагает лишение свободы от 6 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, наркотики, наркопреступления в грузии