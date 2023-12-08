https://sputnik-georgia.ru/20231208/novyy-skandal-v-gruzii-osnovatel-georgian-airways-otvetil-na-obvineniya-v-korruptsii-284824677.html

Новый скандал в Грузии: основатель Georgian Airways ответил на обвинения в коррупции

Новый скандал в Грузии: основатель Georgian Airways ответил на обвинения в коррупции

Заявления члена партии бывшего премьер-министра Грузии вызвали возмущение главы национального перевозчика 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T16:16+0400

2023-12-08T16:16+0400

2023-12-08T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Основатель авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили назвал ложными и необоснованными обвинения в коррупции, озвученные партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию".О коррупционной сделке Гаиашвили с правительством "Грузинской мечты" ранее заявила депутат от партии "За Грузию" Анна Бучукури. По ее словам, подтверждением тому является списывание долгов авиакомпании. Этим, по утверждению Бучукури, правительство платит долг Гаиашвили, чтобы скрыть факт использования премьер-министром Ираклием Гарибашвили правительственного самолета для личных целей. По словам Гаиашвили, всю свою жизнь он служил гражданской авиации и народу и не имел никакого отношения к коррупции ни до, ни после начала бизнеса. Гаиашвили обратился к правительству и парламенту с просьбой создать следственную комиссию, которая изучит этот вопрос. "Я готов свидетельствовать и отвечать перед народом и государством, но если обвинения, выдвинутые Гахарией и его партией, не подтвердятся, то в таком случае они должны быть привлечены к ответственности за клевету и ложные обвинения", – отметил Гаиашвили. В своем заявлении Бучукури назвала Гаиашвили одним из инициаторов восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. По ее словам, власти покрывают его и назначают прямые полеты с Москвой на фоне международной изоляции. При этом Бучукури отметила, что в свое время в период ковид-пандемии Гахария не дал ему возможности разбогатеть за счет своих граждан. Georgian Airways опровергла данные о запуске прямых рейсов между Махачкалой и Тбилиси>>Как разъяснил Гаиашвили, вопрос авиасообщения между двумя государствами выходит за рамки компетенции авиакомпании и является предметом правительственного договора. "Авиакомпания является лишь оператором, который обслуживает людей и осуществляет перевозку пассажиров в любом направлении, включая Россию", – отметил Гаиашвили. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. Что касается списывания долгов, то, по словам Гаиашвили, Georgian Airways никогда не имела задолженности перед государством. Что касается других долгов, правительство не принимало решения об их списании. Это решение было принято советом кредиторов и подтверждено судом, отметил он. "Бывший премьер-министр должен знать, что вопрос списания долга не входит в компетенцию правительства. Если Гахария этого не знает, то его компетентность ставится под сомнение, а если он знает и все равно говорит это, то в данном случае он провокатор и клеветник, который намеренно вводит общество в заблуждение", – отметил Гаиашвили. Рейс из Москвы не смог приземлиться в Тбилиси – что произошло?>>По словам Гаиашвили, компетентность Гахария всегда вызывала у него сомнения. В подтверждение он привел "один печальный пример", который касается сферы авиации. По информации Гаиашвили, Гахария, будучи министром внутренних дел, совершил серьезное преступление. "В частности, проявил халатность и пренебрежительное отношение к делу, которое выразилось в том, что он дал разрешение пограничному вертолету типа "Пума", стоимость которого составила 25 миллионов евро, с нарушением закона осуществлять полеты без международной страховки. Во время одного из вылетов вертолет потерпел крушение в горах Кварели и разбился", – отметил он. По информации Гаиашвили, вертолет был списан, а государство и народ понесли огромные убытки. Что касается мнения о том, что авиакомпания решила разбогатеть во время пандемии, то это, по словам Гаиашвили, "бесстыдное обвинение, представляющее собой дешевую реплику". Как напомнил Гаиашвили, пандемия больше всего ударила по гражданской авиации. "Правительство Гахария не оказало никакой помощи национальной авиакомпании, которая оказалась в тяжелейшем финансовом положении. Это когда практически каждое государство в мире предоставило миллиардную помощь своим собственным авиаперевозчикам. Гахария объявил войну грузинской национальной авиакомпании и решил уничтожить ее, что было ни больше, ни меньше, вредительством", – отметил он. Что касается правительственных чартерных рейсов, то, как отметил Гаиашвили, вопрос также выходит за рамки компетенции авиакомпании. Авиакомпания Georgian Airways оказалась в центре внимания после сюжета оппозиционного "ТВ Пирвели", согласно которому премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю – Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа. Глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе ранее заявил, что спецрейс Тбилиси-Мюнхен-Тбилиси, которым воспользовался премьер, обошелся в 34 тысячи евро, и оплата за него была произведена частным лицом. Согласно заявлению страткома правительства, самолет, на котором премьер-министр отправился в Мюнхен, находится на балансе Агентства государственного обеспечения Специальной службы государственной охраны. Это агентство имеет полное право получать доходы как от правительственных и бюджетных структур, так и от неправительственных, коммерческих и частных лиц. В правительстве отметили, что подобный рейс коммерческого типа выполнялся ранее неоднократно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, георгий гахария, ираклий гарибашвили, анзор чубинидзе, georgian airways, специальная служба государственной охраны, москва