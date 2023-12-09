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Парламент Грузии завершит работу 22 декабря
Парламент Грузии завершит работу 22 декабря
Депутатам предстоит принять государственный бюджет на предстоящий 2024 год 09.12.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Парламент Грузии в рамках осенней сессии завершит свою работу 22 декабря, последнее же заседание законодательного органа в 2023 году состоится 15 декабря. В период с 12 по 15 декабря пройдут последние заседания, на которых депутатам предстоит принять государственный бюджет на предстоящий 2024 год и завершить принятие ряда важных для страны проектов. Среди запланированных проектов – завершение процесса реформы министерства образования, решение вопроса старых удостоверений личности, решение вопроса финансирования политических партий и другие законопроекты.Сколько будут получать пенсионеры в Грузии в 2024 году&gt;&gt;Если депутаты не успеют завершить принятие проектов в указанный срок, то по ходатайству председателя парламента Грузии будут созваны внеочередные заседания либо внеочередная сессия с заранее запланированной повесткой дня. Весенняя сессия парламента откроется в первый вторник февраля и станет последней весенней сессией для парламента созыва 2020 года. Уже в октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, которые определят новый состав законодательного органа страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, парламент грузии
грузия, новости, политика, парламент грузии

Парламент Грузии завершит работу 22 декабря

13:13 09.12.2023 (обновлено: 18:40 09.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Депутатам предстоит принять государственный бюджет на предстоящий 2024 год
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Парламент Грузии в рамках осенней сессии завершит свою работу 22 декабря, последнее же заседание законодательного органа в 2023 году состоится 15 декабря.
В период с 12 по 15 декабря пройдут последние заседания, на которых депутатам предстоит принять государственный бюджет на предстоящий 2024 год и завершить принятие ряда важных для страны проектов.
Среди запланированных проектов – завершение процесса реформы министерства образования, решение вопроса старых удостоверений личности, решение вопроса финансирования политических партий и другие законопроекты.
Сколько будут получать пенсионеры в Грузии в 2024 году>>
Если депутаты не успеют завершить принятие проектов в указанный срок, то по ходатайству председателя парламента Грузии будут созваны внеочередные заседания либо внеочередная сессия с заранее запланированной повесткой дня.
Весенняя сессия парламента откроется в первый вторник февраля и станет последней весенней сессией для парламента созыва 2020 года.
Уже в октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, которые определят новый состав законодательного органа страны.
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