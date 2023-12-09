https://sputnik-georgia.ru/20231209/parlament-gruzii-zavershit-rabotu-22-dekabrya-284843230.html

Парламент Грузии завершит работу 22 декабря

Парламент Грузии завершит работу 22 декабря

Депутатам предстоит принять государственный бюджет на предстоящий 2024 год 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T13:13+0400

2023-12-09T13:13+0400

2023-12-09T18:40+0400

грузия

новости

политика

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251583075_0:240:3001:1928_1920x0_80_0_0_aa7e5135c148d3afc35d6410a8af985a.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Парламент Грузии в рамках осенней сессии завершит свою работу 22 декабря, последнее же заседание законодательного органа в 2023 году состоится 15 декабря. В период с 12 по 15 декабря пройдут последние заседания, на которых депутатам предстоит принять государственный бюджет на предстоящий 2024 год и завершить принятие ряда важных для страны проектов. Среди запланированных проектов – завершение процесса реформы министерства образования, решение вопроса старых удостоверений личности, решение вопроса финансирования политических партий и другие законопроекты.Сколько будут получать пенсионеры в Грузии в 2024 году>>Если депутаты не успеют завершить принятие проектов в указанный срок, то по ходатайству председателя парламента Грузии будут созваны внеочередные заседания либо внеочередная сессия с заранее запланированной повесткой дня. Весенняя сессия парламента откроется в первый вторник февраля и станет последней весенней сессией для парламента созыва 2020 года. Уже в октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, которые определят новый состав законодательного органа страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, парламент грузии