https://sputnik-georgia.ru/20231209/stipendii-studentov-i-shkolnikov-bolshe-ne-budut-schitatsya-dokhodom-semi-284838318.html

Стипендии студентов и школьников больше не будут считаться доходом семьи

Стипендии студентов и школьников больше не будут считаться доходом семьи

В Грузии действует система оценки положения семьи по шкале благосостояния для последующего назначения социальной помощи 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T10:31+0400

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грузия

новости

общество

студенты

бедствие

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Стипендии, получаемые школьниками и студентами, с 8 декабря не считаются частью дохода семьи на гране бедности, соответствующее постановление приняло правительство Грузии. В Грузии действует система оценки положения семьи по шкале благосостояния для последующего назначения социальной помощи. Среди прочего оценивается также и доход семьи, состоящий из всех средств, получаемых семьей на банковские счета. Хорошая новость для студентов – с нового года в Грузии вырастет стипендия >>Согласно постановлению правительства Грузии, в этот доход больше не будет включена стипендия от государства, школы, вуза и других источников. По данным на 1 декабря, социальную помощь получают в Грузии 439 793 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, студенты, бедствие