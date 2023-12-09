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Стипендии студентов и школьников больше не будут считаться доходом семьи
Стипендии студентов и школьников больше не будут считаться доходом семьи
В Грузии действует система оценки положения семьи по шкале благосостояния для последующего назначения социальной помощи 09.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-09T10:31+0400
2023-12-09T10:31+0400
грузия
новости
общество
студенты
бедствие
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Стипендии, получаемые школьниками и студентами, с 8 декабря не считаются частью дохода семьи на гране бедности, соответствующее постановление приняло правительство Грузии. В Грузии действует система оценки положения семьи по шкале благосостояния для последующего назначения социальной помощи. Среди прочего оценивается также и доход семьи, состоящий из всех средств, получаемых семьей на банковские счета. Хорошая новость для студентов – с нового года в Грузии вырастет стипендия &gt;&gt;Согласно постановлению правительства Грузии, в этот доход больше не будет включена стипендия от государства, школы, вуза и других источников. По данным на 1 декабря, социальную помощь получают в Грузии 439 793 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, студенты, бедствие
грузия, новости, общество, студенты, бедствие

Стипендии студентов и школьников больше не будут считаться доходом семьи

10:31 09.12.2023
© photo: Sputnik / StringerГруппа студентов идет по центру Тбилиси
Группа студентов идет по центру Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В Грузии действует система оценки положения семьи по шкале благосостояния для последующего назначения социальной помощи
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Стипендии, получаемые школьниками и студентами, с 8 декабря не считаются частью дохода семьи на гране бедности, соответствующее постановление приняло правительство Грузии.
В Грузии действует система оценки положения семьи по шкале благосостояния для последующего назначения социальной помощи.
Среди прочего оценивается также и доход семьи, состоящий из всех средств, получаемых семьей на банковские счета.
Хорошая новость для студентов – с нового года в Грузии вырастет стипендия >>
Согласно постановлению правительства Грузии, в этот доход больше не будет включена стипендия от государства, школы, вуза и других источников.
По данным на 1 декабря, социальную помощь получают в Грузии 439 793 человека.
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