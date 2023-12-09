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Стипендии студентов и школьников больше не будут считаться доходом семьи
Стипендии студентов и школьников больше не будут считаться доходом семьи
В Грузии действует система оценки положения семьи по шкале благосостояния для последующего назначения социальной помощи 09.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-09T10:31+0400
2023-12-09T10:31+0400
2023-12-09T10:31+0400
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студенты
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Стипендии, получаемые школьниками и студентами, с 8 декабря не считаются частью дохода семьи на гране бедности, соответствующее постановление приняло правительство Грузии. В Грузии действует система оценки положения семьи по шкале благосостояния для последующего назначения социальной помощи. Среди прочего оценивается также и доход семьи, состоящий из всех средств, получаемых семьей на банковские счета. Хорошая новость для студентов – с нового года в Грузии вырастет стипендия >>Согласно постановлению правительства Грузии, в этот доход больше не будет включена стипендия от государства, школы, вуза и других источников. По данным на 1 декабря, социальную помощь получают в Грузии 439 793 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, студенты, бедствие
грузия, новости, общество, студенты, бедствие
Стипендии студентов и школьников больше не будут считаться доходом семьи
В Грузии действует система оценки положения семьи по шкале благосостояния для последующего назначения социальной помощи
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Стипендии, получаемые школьниками и студентами, с 8 декабря не считаются частью дохода семьи на гране бедности, соответствующее постановление приняло правительство Грузии.
В Грузии действует система оценки положения семьи по шкале благосостояния для последующего назначения социальной помощи.
Среди прочего оценивается также и доход семьи, состоящий из всех средств, получаемых семьей на банковские счета.
Согласно постановлению правительства Грузии, в этот доход больше не будет включена стипендия от государства, школы, вуза и других источников.
По данным на 1 декабря, социальную помощь получают в Грузии 439 793 человека.