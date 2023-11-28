https://sputnik-georgia.ru/20231128/khoroshaya-novost-dlya-studentov--s-novogo-goda-v-gruzii-vyrastet-stipendiya-284566803.html

Хорошая новость для студентов – с нового года в Грузии вырастет стипендия

Хорошая новость для студентов – с нового года в Грузии вырастет стипендия

Для правительства Грузии очень важно поощрять мотивированных, трудолюбивых студентов с высокой академической успеваемостью, заявил министр 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T19:55+0400

2023-11-28T19:55+0400

2023-11-28T19:55+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

студенты

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Успешные студенты с нового 2023-2024 учебного года получат увеличенную стипендию, заявил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари во время выступления в парламенте в формате "час министра".Студенты вместо 150 лари (55 долларов) будут получать 300 лари (110 долларов) в месяц в течение десяти месяцев – с октября до июля включительно. Амилахвари также заявил, что вдвое увеличится количество стипендиатов. На данный момент стипендию получают 2,5 тысячи студентов. С нового учебного года стипендию получат пять тысяч успешных студентов. Свентицкий: Грузинские студенты в России ставятся в пример >>По словам министра, для правительства Грузии очень важно поощрять мотивированных, трудолюбивых студентов с высокой академической успеваемостью. Министр также сообщил, что по решению правительства Грузии студентам с приостановленным статусом упразднили финансовую задолженность. Данное решение коснулось 27 тысяч студентов как государственных, так и частных высших учебных заведений страны. Все эти молодые ребята могут восстановить статус и продолжить учебу, подчеркнул министр. "Верьте в себя" – глава Минобразования Грузии дал наставления студентам >>Всего, согласно данным "Сакстат", в 2022-2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии учатся более 160 тысяч студентов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем учебном году. Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов, во время которых абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и один по выбору университета. Парламент даст право правительству Грузии решить проблему со студентами-должниками >>Зачисление происходит на основании полученных баллов. От них же зависит и процент финансирования от государства. В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства, в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, студенты