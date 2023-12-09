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"Страна, которая создает твое приключение" – Грузия начала инфокампанию на Expedia

"Страна, которая создает твое приключение" – Грузия начала инфокампанию на Expedia

На платформе Expedia и ее партнерских веб-страницах будет размещаться информация о туристических направлениях Грузии 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Горнолыжные курорты Грузии будут рекламироваться на одной из самых известных платформ путешествий Expedia, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.Слоган зимнего туристического сезона Грузии на Expedia – "Страна, которая создает твое приключение". На платформе Expedia и ее партнерских веб-страницах будет размещаться информация о туристических направлениях Грузии, зимних курортах, приключенческом туризме и других туристических продуктах страны. Также будут подготовлены цифровые баннеры. Целевыми рынками новой маркетинговой кампании администрации туризма Грузии являются следующие страны: США, Германия, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ. Сколько пассажиров летали самолетами Wizz Air в Грузию и из Грузии за 11 лет?>>Expedia Group – американская глобальная туристическая компания. Она включает в себя сайты, которые в основном являются организаторами проезда (Expedia.com, CarRentals.com, CheapTickets, HomeAway, Hotels.com, Hotwire.com, Orbitz, Travelocity, Trivago и Venere.com). По словам руководителей компании, слово "Expedia" происходит от сочетания разведки (англ. EXPloring) и скорости (англ. speED). Компания была основана как подразделение Microsoft в октябре 1996 года. У Expedia в мире более 68 миллионов потребителей, и она объединяет более 200 сайтов электронного бронирования в более 70 странах. Expedia предоставляет информацию о туристических компаниях, объектах питания, недвижимости, круизных компаниях, аренде автомобилей, более 500 авиакомпаниях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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