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Пять миллионов пассажиров за 11 лет – работа авиакомпании Wizz Air в Грузии

Пять миллионов пассажиров за 11 лет – работа авиакомпании Wizz Air в Грузии

Wizz Air в настоящее время обслуживает в аэропорту Кутаиси 28 прямых направлений в 16 странах на трех самолетах типа А321 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Венгерский лоукостер WizzAir обслужил 5 миллионов пассажиров с начала работы на авиационном рынке Грузии с 2012 года, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы. По словам Каркашадзе, перевозка 5 миллионов пассажиров Wizz Air, которая является самой быстрорастущей и экологически устойчивой авиакомпанией Европы, доказывает непоколебимую поддержку и доверие к авиаперевозчику в Грузии. "Авиакомпания до конца года будет представлена ​​в Кутаисском международном аэропорту четырьмя базирующимися самолетами. Это уже новая заявка. Впервые четыре самолета авиакомпании будут базироваться в международном аэропорту. Для нас это совершенно новая реальность", – заявил он. Wizz Air в настоящее время обслуживает в аэропорту Кутаиси 28 прямых направлений в 16 странах на трех самолетах типа А321. С середины декабря авиакомпания пополнит кутаисскую базу четвертым самолетом и будет выполнять прямые рейсы в Копенгаген два раза в неделю. Аэропорт в Кутаиси становится все популярнее >>WizzAir занимает лидирующие позиции на авиационном рынке Грузии по пассажирским перевозкам. В 2022 году их число составило 630 тысяч. Wizz Air – фаворит среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты. Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля 2021 года, а уже с лета лоукостер начал восстанавливать регулярные рейсы. Авиакомпания с июня 2023 года вернула третий самолет в Кутаисский аэропорт и со 2 июня начала осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов – Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Полеты осуществляются два раза в неделю. На сколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – новые данные >>На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран. По статистике, пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе-октябре 2023 года достиг рекордного показателя и вырос на 107% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За десять месяцев 2023 года аэропорт обслужил до 1,4 миллиона пассажиров. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. С начала года аэропорт обслужил до 4,1 тысячи рейсов, на 55% больше, чем в аналогичный период 2022 года (2,6 тысячи рейсов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, экономика, кутаиси, wizzair, кутаисский международный аэропорт