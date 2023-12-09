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"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов
"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов
Непогода вновь создала проблемы автомобилистам, направляющимся к грузино-российской границе 09.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-09T22:14+0400
2023-12-09T22:14+0400
2023-12-09T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничение введено из-за снегопада и метели. Для остального вида автотранспорта движение свободное."Верхний Ларс" сегодня: очередь из грузовиков сокращается>>По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение автотранспорта на участке Коби-Гудаури осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, тбилиси, департамент автомобильных дорог, армения, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии
грузия, новости, погода, тбилиси, департамент автомобильных дорог, армения, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии
"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов
Непогода вновь создала проблемы автомобилистам, направляющимся к грузино-российской границе
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничение введено из-за снегопада и метели. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение автотранспорта на участке Коби-Гудаури осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.