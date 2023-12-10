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Лига чемпионов по дзюдо 2023 – грузинские клубы остались без медалей
Лига чемпионов по дзюдо 2023 – грузинские клубы остались без медалей
Прошлогодний розыгрыш Лиги чемпионов по дзюдо в Гори выиграл грузинский клуб "Мебрдзоли" 10.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-10T11:29+0400
2023-12-10T11:29+0400
2023-12-10T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Два грузинских клуба "Мебрдзоли" и "Голден Гори" завершили выступление в Лиге чемпионов по дзюдо 2023 в сербском Белграде без медалей. Победителем турнира стал белградский клуб "Цревна звезда", который всухую обыграл в финале греческий "Арис" со счетом 3:0. В встрече за третье место "Голден Гори" уступил в напряженной борьбе французскому "ПСЖ" – 2:3, за который выступают двое сильнейших грузинских дзюдоистов Лаша Бекаури (90 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). Оба выиграли свои решающие поединки. За "ПСЖ" также выступил трехкратный олимпийский чемпион легендарный Тедди Ринер. Впервые в истории! Сборная Грузии по дзюдо выиграла молодежный чемпионат Европы >>Честь грузинского "Мебрдзоли" защищали: Георгий Туташвили (66 кг), Баграт Ниниашвили, Лука Капанадзе, Валерий Иашвили (73 кг), Придон Гигани, Леван Гугава, Нугзар Таталашвили, Омар Ниазашвили (81 кг), Ушанги Маргиани ( 90 кг), Саба Инанеишвили и Онисе Санеблидзе (+90 кг). За "Голден Гори" боролись Важа Маргвелашвили (66 кг), Георгий Терашвили (73 кг), Владимир Ахалкаци (81 кг), Заур Двалашвили (90 кг) и Шалва Гурешидзе (+90 кг). Прошлогодний розыгрыш Лиги чемпионов по дзюдо в Гори выиграл грузинский клуб "Мебрдзоли". Европейский союз дзюдо (EJU) назвал прошедший в Гори Клубный чемпионат Европы имени Шоты Чочишвили – Лигу чемпионов лучшим мероприятием 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, лаша бекаури, тато григалашвили, баграт ниниашвили, спорт, федерация дзюдо грузии
грузия, новости, лаша бекаури, тато григалашвили, баграт ниниашвили, спорт, федерация дзюдо грузии
Лига чемпионов по дзюдо 2023 – грузинские клубы остались без медалей
11:29 10.12.2023 (обновлено: 11:44 10.12.2023)
Прошлогодний розыгрыш Лиги чемпионов по дзюдо в Гори выиграл грузинский клуб "Мебрдзоли"
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Два грузинских клуба "Мебрдзоли" и "Голден Гори" завершили выступление в Лиге чемпионов по дзюдо 2023 в сербском Белграде без медалей.
Победителем турнира стал белградский клуб "Цревна звезда", который всухую обыграл в финале греческий "Арис" со счетом 3:0.
В встрече за третье место "Голден Гори" уступил в напряженной борьбе французскому "ПСЖ" – 2:3, за который выступают двое сильнейших грузинских дзюдоистов Лаша Бекаури (90 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). Оба выиграли свои решающие поединки.
За "ПСЖ" также выступил трехкратный олимпийский чемпион легендарный Тедди Ринер.
Честь грузинского "Мебрдзоли" защищали: Георгий Туташвили (66 кг), Баграт Ниниашвили, Лука Капанадзе, Валерий Иашвили (73 кг), Придон Гигани, Леван Гугава, Нугзар Таталашвили, Омар Ниазашвили (81 кг), Ушанги Маргиани ( 90 кг), Саба Инанеишвили и Онисе Санеблидзе (+90 кг).
За "Голден Гори" боролись Важа Маргвелашвили (66 кг), Георгий Терашвили (73 кг), Владимир Ахалкаци (81 кг), Заур Двалашвили (90 кг) и Шалва Гурешидзе (+90 кг).
Прошлогодний розыгрыш Лиги чемпионов по дзюдо в Гори выиграл грузинский клуб "Мебрдзоли". Европейский союз дзюдо (EJU) назвал прошедший в Гори Клубный чемпионат Европы имени Шоты Чочишвили – Лигу чемпионов лучшим мероприятием 2022 года.