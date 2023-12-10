https://sputnik-georgia.ru/20231210/neradivye-voditeli-v-gruzii-za-polgoda-nakatali-shtrafov-na-135-millionov-lari-284501581.html

Нерадивые водители в Грузии за полгода накатали штрафов на 135 миллионов лари

Нерадивые водители в Грузии за полгода накатали штрафов на 135 миллионов лари

Больше всего нарушений было зафиксировано в столице 10.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-10T09:01+0400

2023-12-10T09:01+0400

2023-12-10T09:01+0400

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водители

штраф

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии в период с 1 января по 30 сентября этого года, набрали штрафов на общую сумму 134,7 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД Грузии. Всего за указанный период видеокамеры зафиксировали 2,5 миллиона нарушений, из которых 1,3 миллиона – в Тбилиси. В столице Грузии камеры зафиксировали нарушений на сумму 72,6 миллиона лари. Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка на штраф в размере 20%. Всего такой скидкой за девять месяцев воспользовались 1,1 миллиона водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы со скидкой на сумму 42,7 миллиона лари. В Грузии работают 6 496 камер, из которых 4 407 – общего вида, а 2 089 – опознающие номера. Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, дтп, грузинские дороги, машины и их водители, водители, штраф