https://sputnik-georgia.ru/20231210/novoe-narushenie-konstitutsii---spiker-parlamenta-gruzii-o-poezdke-prezidenta-v-chekhiyu-284857311.html

Новое нарушение Конституции – спикер парламента Грузии о поездке президента в Чехию

Новое нарушение Конституции – спикер парламента Грузии о поездке президента в Чехию

Спикер парламента посоветовал Зурабишвили не открывать ящик Пандоры конституционных нарушений 10.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-10T23:47+0400

2023-12-10T23:47+0400

2023-12-10T23:58+0400

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саломе зурабишвили

шалва папуашвили

михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Поездка президента Грузии Саломе Зурабишвили в Чехию, если она состоится, будет прямым и грубым нарушением Конституции, и решения Конституционного суда, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили СМИ. Согласно информации, предоставленной СМИ правительством Грузии в августе этого года, Саломе Зурабишвили было отказано в официальном визите в Чехию 10-12 декабря. По его словам, ни один президент за 30-летнюю историю Грузии не делал подобного, даже Михаил Саакашвили, который совершил преступления. "Даже Михаил Саакашвили публично не растаптывал решение Конституционного суда Грузии и Конституцию. Она нарушает волю народа Грузии, это прямое неуважение к грузинскому народу, растаптывание государственного строя. И очень жаль, если это произойдет", – сказал Папуашвили. Спикер парламента посоветовал Зурабишвили не открывать ящик Пандоры конституционных нарушений, потому что, если она его откроет, то потеряет право указывать другим на нарушение Конституции. Президент Грузии уйдет в отставку для участия в парламентских выборах – прогноз депутата >>По словам Папуашвили, Зурабишвили является инструментом освобождения Михаила Саакашвили из тюрьмы, поэтому ей помогает "Единое национальное движение", которое провалило процесс импичмента главы государства. "Если бы не "Национальное движение", импичмент был бы объявлен, и Саломе Зурабишвили не оказалась бы на этом посту. "Национальное движение" этого не сделало, потому что не обращает внимания на конституционные органы. У них прямая цель освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы, а Зурабишвили является инструментом освобождения Саакашвили из тюрьмы. Это основа их сотрудничества", – заявил Папуашвили. Президент Грузии может примкнуть к одной из оппозиционных партий – депутат>>В октябре правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, михаил саакашвили, единое национальное движение