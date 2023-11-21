https://sputnik-georgia.ru/20231121/prezident-gruzii-mozhet-primknut-k-odnoy-iz-oppozitsionnykh-partiy--deputat-284384171.html

Президент Грузии может примкнуть к одной из оппозиционных партий – депутат

Президент Грузии может примкнуть к одной из оппозиционных партий – депутат

По мнению оппозиционера, президент должна начать свою активную политическую деятельность с помилования Саакашвили 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T15:05+0400

2023-11-21T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат Паата Манджгаладзе не исключает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в ближайшем будущем будет принимать более активное участие в политике и появится в списке одной из оппозиционных партий.Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Ее преемника будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре будущего года на парламентских выборах. По словам депутат, пока не ясно к какой из политических сил примкнет Зурабишвили, но есть те, которые примут ее с радостью. При этом Манджгаладзе отметил, если президент хочет быть голосом народа, то прежде всего должна помиловать осужденного, бывшего главу государства Михаила Саакашвили. По мнению политика, это станет шагом к справедливости."Если у президента есть претензии на то, что она должна быть голосом народа и бороться за справедливость, то в первую очередь это должно подтвердиться в случае с Михаилом Саакашвили, потому что если судом и прокуратурой руководят Парцхаладзе и его клан, получается, что и вина, и закон искажены", – заявил Манджгаладзе. Сумбур вместо политики >>Экс-президент Саакашвили во время дистанционного подключения к судебному заседанию по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года напомнил Зурабишвили, что "президент одной подписью может вернуть отца детям, а главное – восстановить политический баланс в Грузии". По словам Саакашвили, правящая партия ждет не дождется, когда истечет срок полномочий Зурабишвили, а на ее месте хотят видеть главу вице-премьера, главу Минкульта Тею Цулукиани. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Оппозиция напугана рейтингом "Грузинской мечты" на предстоящих выборах – депутат >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. ъ В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , тея цулукиани