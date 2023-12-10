https://sputnik-georgia.ru/20231210/spiker-parlamenta-gruzii-otpravilsya-s-ofitsialnym-vizitom-v-azerbaydzhan-284855099.html

Спикер парламента Грузии отправился с официальным визитом в Азербайджан

Спикер парламента Грузии отправился с официальным визитом в Азербайджан

В рамках официального визита запланированы встречи на высоком уровне как на правительственном, так и на парламентском 10.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией отправился с официальным визитом в Баку по приглашению председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой, сообщает пресс-служба законодательного органа. В рамках официального визита запланированы встречи на высоком уровне как на правительственном, так и на парламентском. В парламентскую делегацию вошли вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Грета Цицава, члены парламентского большинства: Савалан Мирзоев, Заур Даргали, член фракции "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция" Рамаз Николаишвили. Прогресс Грузии на пути к ЕС важен для Азербайджана – Кобахидзе >>Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, азербайджан, баку, шалва папуашвили, парламент грузии, грузино-азербайджанские отношения