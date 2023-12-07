https://sputnik-georgia.ru/20231207/progress-gruzii-na-puti-k-es-vazhen-dlya-azerbaydzhana--kobakhidze-284771537.html

Прогресс Грузии на пути к ЕС важен для Азербайджана – Кобахидзе

Прогресс Грузии на пути к ЕС важен для Азербайджана – Кобахидзе

Как отметил Кобахидзе, дружба с Азербайджаном имеет стратегическое значение для Грузии 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T15:15+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Прогресс Грузии на пути евроинтеграции важен для Азербайджана и заявление, сделанное президентом Ильхамом Алиевым, является важным и интересным, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Алиев во время выступления на форуме в Баку заявил, что Азербайджан желает Грузии успеха на пути вступления в ЕС. По его словам, когда Грузия станет членом ЕС, в отношениях двух стран ничего не изменится. Алиев также отметил, что партнерство Грузии и Азербайджана позволило представить эти страны Европе как единую, стратегически важную команду. Как отметил Кобахидзе, дружба с Азербайджаном имеет стратегическое значение для Грузии. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Статус раздора, или Почему политики Грузии не научились вместе радоваться удаче >> В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Отношения с Азербайджаном Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Гарибашвили встретился с Алиевым – что обсудили лидеры Грузии и Азербайджана >>Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно. В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, азербайджан, баку, ильхам алиев, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе