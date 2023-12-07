https://sputnik-georgia.ru/20231207/progress-gruzii-na-puti-k-es-vazhen-dlya-azerbaydzhana--kobakhidze-284771537.html
Прогресс Грузии на пути к ЕС важен для Азербайджана – Кобахидзе
Прогресс Грузии на пути к ЕС важен для Азербайджана – Кобахидзе
Как отметил Кобахидзе, дружба с Азербайджаном имеет стратегическое значение для Грузии 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T15:15+0400
2023-12-07T15:15+0400
2023-12-07T15:25+0400
грузия
политика
новости
азербайджан
баку
ильхам алиев
грузинская мечта - демократическая грузия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Прогресс Грузии на пути евроинтеграции важен для Азербайджана и заявление, сделанное президентом Ильхамом Алиевым, является важным и интересным, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Алиев во время выступления на форуме в Баку заявил, что Азербайджан желает Грузии успеха на пути вступления в ЕС. По его словам, когда Грузия станет членом ЕС, в отношениях двух стран ничего не изменится. Алиев также отметил, что партнерство Грузии и Азербайджана позволило представить эти страны Европе как единую, стратегически важную команду. Как отметил Кобахидзе, дружба с Азербайджаном имеет стратегическое значение для Грузии. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Статус раздора, или Почему политики Грузии не научились вместе радоваться удаче >> В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Отношения с Азербайджаном Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Гарибашвили встретился с Алиевым – что обсудили лидеры Грузии и Азербайджана >>Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно. В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, азербайджан, баку, ильхам алиев, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе
грузия, политика, новости, азербайджан, баку, ильхам алиев, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе
Прогресс Грузии на пути к ЕС важен для Азербайджана – Кобахидзе
15:15 07.12.2023 (обновлено: 15:25 07.12.2023)
Как отметил Кобахидзе, дружба с Азербайджаном имеет стратегическое значение для Грузии
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Прогресс Грузии на пути евроинтеграции важен для Азербайджана и заявление, сделанное президентом Ильхамом Алиевым, является важным и интересным, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Алиев во время выступления на форуме в Баку заявил, что Азербайджан желает Грузии успеха на пути вступления в ЕС. По его словам, когда Грузия станет членом ЕС, в отношениях двух стран ничего не изменится. Алиев также отметил, что партнерство Грузии и Азербайджана позволило представить эти страны Европе как единую, стратегически важную команду.
"Очень хорошо, когда президент нашего дружественного государства Алиев смотрит на нашу евроинтеграцию под таким углом. Наш прогресс на пути евроинтеграции важен для Азербайджана, который является нашим другом, соседней страной, и заявление, сделанное Алиевым, очень интересно и важно", – заявил Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, дружба с Азербайджаном имеет стратегическое значение для Грузии.
Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".
Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.
В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
Отношения с Азербайджаном
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.
Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.
В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%.
Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии.