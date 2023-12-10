https://sputnik-georgia.ru/20231210/tbilisi-gotovitsya-k-novomu-godu---dvizhenie-transporta-v-tsentre-budet-ogranicheno-284854399.html

Тбилиси готовится к Новому году - движение транспорта в центре будет ограничено

Тбилиси готовится к Новому году - движение транспорта в центре будет ограничено

Движение на площади Свободы будет ограничено только в направлении проспекта Руставели 10.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-10T19:35+0400

2023-12-10T19:35+0400

2023-12-10T19:35+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено в связи с установкой новогодней иллюминации 11 и 12 декабря с 00:00 до 06:00 на проспекте Руставели - от площади Первой Республики до площади Свободы, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Транспортные средства смогут передвигаться по улицам Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. Движение транспорта от проспекта Меликишвили до остальных улиц Мтацминда будет возможно через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем по улицам Барнова, Гогебашвили и Какабадзе. В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию >>С других улиц Мтацминда можно будет попасть на проспект Меликишвили и территорию станции метро "Руставели" через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе. Движение на площади Свободы будет ограничено только в направлении проспекта Руставели. "Машины, направляющиеся к площади Свободы со стороны станции метро "Руставели", после поворота на проспект Руставели, возле Оливкового дерева, проедут через улицу Михаила Джавахишвили и правую набережную", - отмечается в информации мэрии Тбилиси. Главная елка Тбилиси зажжется у здания парламента Грузии на проспекте Руставели 15 декабря, а "Новогодняя деревня" откроется сразу на двух локациях - площади Орбелиани и в парке Дедаэна 16 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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