https://sputnik-georgia.ru/20231210/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-otkryta-dlya-bolshegruzov-284854566.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов
Движение на участке Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме только через лавинные тоннели 10.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-10T20:07+0400
2023-12-10T20:07+0400
2023-12-10T20:45+0400
грузия
новости
общество
верхний ларс
департамент автомобильных дорог
мцхета-степанцминда-ларс
ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Движение на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в результате очистительных работ открыто для автомобилей с прицепом и полуприцепом, сообщает департамент автомобильных дорог. Ограничение на движение большегрузов было введено в субботу вечером. Около трех тысяч грузовых автомобилей успели скопиться на российско-грузинской границе на ТПП "Верхний Ларс" из-за ограничений. Движение на участке Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме только через лавинные тоннели. Движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции. "Верхний Ларс" сегодня: на границе застряли 3,6 тыс грузовиков >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов
20:07 10.12.2023 (обновлено: 20:45 10.12.2023)
Движение на участке Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме только через лавинные тоннели
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Движение на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в результате очистительных работ открыто для автомобилей с прицепом и полуприцепом, сообщает департамент автомобильных дорог.
Ограничение на движение большегрузов было введено в субботу вечером. Около трех тысяч грузовых автомобилей успели скопиться на российско-грузинской границе на ТПП "Верхний Ларс" из-за ограничений.
Движение на участке Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме только через лавинные тоннели. Движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.