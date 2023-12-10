https://sputnik-georgia.ru/20231210/verkhniy-lars-segodnya-na-granitse-zastryali-okolo-27-tys-gruzovikov-284851105.html

"Верхний Ларс" сегодня: на границе застряли около 2,7 тыс грузовиков

"Верхний Ларс" сегодня: на границе застряли около 2,7 тыс грузовиков

Накануне вечером в Грузии в очередной раз закрыли участок дороги, ведущей к "Верхнему Ларсу" 10.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-10T10:19+0400

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ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Порядка 3,6 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая закрыта из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В Грузии движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс", закрыто для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за высокой опасности схода лавин накануне вечером. Движение данного автотранспорта запрещено на участке Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках трассы движение свободно.Всего с российской стороны въезда в Грузию в воскреченье утром ожидают 3 605 грузовых машин."Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, погода, северная осетия, мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге