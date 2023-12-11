https://sputnik-georgia.ru/20231211/dadut-li-gruzii-status-kandidata-v-es---mnenie-glavy-parlamenta-284871655.html

Дадут ли Грузии статус кандидата в ЕС – мнение главы парламента

Дадут ли Грузии статус кандидата в ЕС – мнение главы парламента

Грузия ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС в конце текущей недели 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Никаких препятствий не существует для того, чтобы Европейский Совет принял положительное решение относительно предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Глава грузинского законодательного органа уверен в том, что будет принято "действительно европейское решение, основанное на заслугах". Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.Лидер правящей партии Грузии объяснил причину нападок оппозиции на Венгрию>>В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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