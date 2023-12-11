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На главной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

На главной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

В период закрытия автодорожного тоннеля направления Сенаки-Тбилиси транспортный поток будет переключен на объездную дорогу 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T19:45+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Движение в автомобильных тоннелях Гори, расположенных на 88 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет поочередно ограничено в связи с плановыми работами по техническому обслуживанию, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, с 23:00 11 декабря до 03:00 12 декабря по тбилисскому времени движение всех видов автотранспорта будет запрещено в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 03:00 до 07:00 (12 декабря) – в направлении Тбилиси-Сенаки. В период закрытия автодорожного тоннеля направления Сенаки-Тбилиси транспортный поток будет переключен на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения. Как идет строительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией? >>Кроме того, во время закрытия тоннеля в направлении Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет переключен на направление тоннеля Сенаки-Тбилиси и направление Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения. Движение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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