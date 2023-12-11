https://sputnik-georgia.ru/20231211/parlamenty-gruzii-i-azerbaydzhana-rabotayut-nad-memorandumom-po-sotrudnichestvu-284872390.html
Парламенты Грузии и Азербайджана работают над меморандумом по сотрудничеству
Парламенты Грузии и Азербайджана работают над меморандумом по сотрудничеству
Грузия и Азербайджан создадут законодательную базу для налаженного осуществления ряда процедур, таких как пересечение границы, перевоз грузов, заявил спикер 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T16:03+0400
2023-12-11T16:03+0400
2023-12-11T16:07+0400
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азербайджан
ильхам алиев
шалва папуашвили
парламент грузии
грузино-азербайджанские отношения
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Грузия и Азербайджан работают над созданием общего меморандума о сотрудничестве законодательных органов, который охватит различные сферы деятельности парламентов двух стран, заявил председатель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили после встречи со своей азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой в Баку. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в составе делегации 10 декабря прибыл в Азербайджан с официальным визитом по приглашению председателя Милли Меджлиса (национальное собрание) Сахибы Гафаровой. В рамках визита в Баку уже состоялась встреча Папуашвили с президентом Ильхамом Алиевым. По его словам, тесные отношения между парламентами Грузии и Азербайджана помогут в создании законодательной базы для налаженного осуществления ряда процедур, таких как пересечение границы, перевоз грузов. "Я думаю, что отношения между нашими парламентами будут особенно поддерживать и помогать осуществлению тех стратегических проектов, которые иногда обсуждают исполнительные власти, для чего необходимо, в том числе, создать законодательную базу, потому что эти процедуры – пересечение границы, перевозка грузов – должны быть налажены на практике, должны быть созданы соответствующие законодательные рамки", – сказал Папуашвили. Глава парламента Грузии встретился с президентом Азербайджана – что обсудили стороны >>В парламентскую делегацию вошли вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Грета Цицава, члены парламентского большинства Савалан Мирзоев, Заур Даргали, член фракции "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция" Рамаз Николаишвили. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, азербайджан, ильхам алиев, шалва папуашвили, парламент грузии, грузино-азербайджанские отношения
политика, грузия, новости, азербайджан, ильхам алиев, шалва папуашвили, парламент грузии, грузино-азербайджанские отношения
Парламенты Грузии и Азербайджана работают над меморандумом по сотрудничеству
16:03 11.12.2023 (обновлено: 16:07 11.12.2023)
Грузия и Азербайджан создадут законодательную базу для налаженного осуществления ряда процедур, таких как пересечение границы, перевоз грузов, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Грузия и Азербайджан работают над созданием общего меморандума о сотрудничестве законодательных органов, который охватит различные сферы деятельности парламентов двух стран, заявил председатель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили после встречи со своей азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой в Баку.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в составе делегации 10 декабря прибыл в Азербайджан с официальным визитом по приглашению председателя Милли Меджлиса (национальное собрание) Сахибы Гафаровой. В рамках визита в Баку уже состоялась встреча Папуашвили с президентом Ильхамом Алиевым.
"У нас состоялся разговор о том, чтобы поднять отношения между парламентами на еще более высокий уровень, проработать меморандум о сотрудничестве между парламентами, который охватывает различные направления", – заявил Папуашвили.
По его словам, тесные отношения между парламентами Грузии и Азербайджана помогут в создании законодательной базы для налаженного осуществления ряда процедур, таких как пересечение границы, перевоз грузов.
"Я думаю, что отношения между нашими парламентами будут особенно поддерживать и помогать осуществлению тех стратегических проектов, которые иногда обсуждают исполнительные власти, для чего необходимо, в том числе, создать законодательную базу, потому что эти процедуры – пересечение границы, перевозка грузов – должны быть налажены на практике, должны быть созданы соответствующие законодательные рамки", – сказал Папуашвили.
В парламентскую делегацию вошли вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Грета Цицава, члены парламентского большинства Савалан Мирзоев, Заур Даргали, член фракции "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция" Рамаз Николаишвили.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.