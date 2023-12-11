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Глава парламента Грузии встретился с президентом Азербайджана – что обсудили стороны
Глава парламента Грузии встретился с президентом Азербайджана – что обсудили стороны
Глава парламента напомнил, что Грузия и Азербайджан – стратегические партнеры 11.12.2023, Sputnik Грузия
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2023-12-11T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Текущие и запланированные проекты и мероприятия в сферах транспорта, энергетики, культуры, а также отношения между народами и вопросы безопасности рассмотрели на встрече председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба законодательного органа страны. Грузинская делегация во главе со спикером парламента находится в Баку с официальным визитом по приглашению председателя Милли Меджлиса (национальное собрание) Сахибы Гафаровой. По информации пресс-службы, на встрече Алиева с Папуашвили стороны положительно оценили тесные дружеские и партнерские отношения между двумя странами и народами. Стороны подчеркнули роль и значение парламентов Грузии и Азербайджана в укреплении двусторонних связей, сообщили в пресс-службе.Среди прочего стороны обсудили важность Среднего коридора в отношениях двух стран. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.Улучшение логистических связей в Среднем коридоре – премьер Грузии о крупных проектах&gt;&gt;На встрече также обсуждалась обстановка в области безопасности в регионе, процессы, связанные с Карабахом, и возможности установления долгосрочного мира, говорится в сообщении пресс-службы.В рамках визита в Баку также запланирована встреча грузинской парламентской делегации с премьер-министром Али Асадовым. В парламентскую делегацию вошли вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Грета Цицава, члены парламентского большинства: Савалан Мирзоев, Заур Даргали, член фракции "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция" Рамаз Николаишвили. "Ценный сосед" – премьер Грузии об отношениях с Азербайджаном&gt;&gt;После событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Асадов и Пашинян находились в Грузии в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", который проходил 26-27 октября. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, азербайджан, армения, шалва папуашвили, ильхам алиев, никол пашинян
грузия, политика, новости, азербайджан, армения, шалва папуашвили, ильхам алиев, никол пашинян

Глава парламента Грузии встретился с президентом Азербайджана – что обсудили стороны

14:27 11.12.2023 (обновлено: 14:55 11.12.2023)
© President of the Republic of AzerbaijanВстреча председателя парламента Грузии Щалвы Папуашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
Встреча председателя парламента Грузии Щалвы Папуашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2023
© President of the Republic of Azerbaijan
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Глава парламента напомнил, что Грузия и Азербайджан – стратегические партнеры
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Текущие и запланированные проекты и мероприятия в сферах транспорта, энергетики, культуры, а также отношения между народами и вопросы безопасности рассмотрели на встрече председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба законодательного органа страны.
Грузинская делегация во главе со спикером парламента находится в Баку с официальным визитом по приглашению председателя Милли Меджлиса (национальное собрание) Сахибы Гафаровой. По информации пресс-службы, на встрече Алиева с Папуашвили стороны положительно оценили тесные дружеские и партнерские отношения между двумя странами и народами.

"Мы поговорили обо всех вопросах, которые необходимы для двусторонних отношений, которые важны для мира в регионе. Грузия и Азербайджан находятся в особых стратегических отношениях друг с другом. Это историческая дружба на сегодняшний день переросла в командную работу", – заявил Папуашвили.

Стороны подчеркнули роль и значение парламентов Грузии и Азербайджана в укреплении двусторонних связей, сообщили в пресс-службе.
Среди прочего стороны обсудили важность Среднего коридора в отношениях двух стран.

"Средний коридор, в котором находится наша страна, сегодня приобретает особое значение. Это также придает особое геополитическое значение нашему региону, и в этом наше сотрудничество является образцовым", – заявил Папуашвили.

Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
Улучшение логистических связей в Среднем коридоре – премьер Грузии о крупных проектах>>
На встрече также обсуждалась обстановка в области безопасности в регионе, процессы, связанные с Карабахом, и возможности установления долгосрочного мира, говорится в сообщении пресс-службы.

"Безусловно, мы также поговорили о нашем регионе, о безопасности и о наших ожиданиях в связи с установлением долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией. Я вижу, что есть позитивные настроения и оптимистические подходы, чтобы мирное соглашение было достигнуто как можно скорее", – заявил глава парламента Грузии.

В рамках визита в Баку также запланирована встреча грузинской парламентской делегации с премьер-министром Али Асадовым.
В парламентскую делегацию вошли вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Грета Цицава, члены парламентского большинства: Савалан Мирзоев, Заур Даргали, член фракции "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция" Рамаз Николаишвили.
"Ценный сосед" – премьер Грузии об отношениях с Азербайджаном>>
После событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Асадов и Пашинян находились в Грузии в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", который проходил 26-27 октября.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.
В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.

Грузия и Азербайджан

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
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