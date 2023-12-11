https://sputnik-georgia.ru/20231211/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-snizilas-v-oktyabre--novaya-statistika-284858855.html
Стоимость строительства в Грузии снизилась в октябре – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии снизилась в октябре – новая статистика
Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет снижения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 4,5% 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T09:01+0400
2023-12-11T09:01+0400
2023-12-11T09:01+0400
экономика
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строительство
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за октябрь 2023 года снизился на 0,2% по сравнению с сентября 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет снижения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 4,5%.В октябре 2023 года, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 12,4%, что было вызвано ростом зарплаты на 26,2% и цен на стройматериалы, машины и оборудование на 24,8%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Стоимость строительства в Грузии снизилась в октябре – новая статистика
Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет снижения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 4,5%
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за октябрь 2023 года снизился на 0,2% по сравнению с сентября 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного Индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет снижения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 4,5%.
В октябре 2023 года, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 12,4%, что было вызвано ростом зарплаты на 26,2% и цен на стройматериалы, машины и оборудование на 24,8%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.