https://sputnik-georgia.ru/20231211/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-snizilas-v-oktyabre--novaya-statistika-284858855.html

Стоимость строительства в Грузии снизилась в октябре – новая статистика

Стоимость строительства в Грузии снизилась в октябре – новая статистика

Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет снижения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 4,5% 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T09:01+0400

2023-12-11T09:01+0400

2023-12-11T09:01+0400

экономика

грузия

новости

строительство

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266901975_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5693a64867bdf4321a6a9af06b08e781.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за октябрь 2023 года снизился на 0,2% по сравнению с сентября 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет снижения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 4,5%.В октябре 2023 года, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 12,4%, что было вызвано ростом зарплаты на 26,2% и цен на стройматериалы, машины и оборудование на 24,8%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"