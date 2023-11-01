https://sputnik-georgia.ru/20231101/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-s-nachala-goda--novaya-statistika-283860762.html

Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Больше половины построенных за первое полугодие объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. За три квартала 2023 года в Грузии было введено в эксплуатацию 2 235 объектов общей площадью 2 153,4 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с аналогичным периодом 2022 года число введенных в эксплуатацию объектов увеличилось на 21,3%, а площадь выросла на 11,3%.Больше половины построенных за январь-сентябрь 2023 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.Экономика Грузии продолжает уверенно расти – новая статистика >>В Грузии за три квартала 2023 года муниципальными органами власти было выдано 8,2 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 6,4 миллиона квадратных метров.По сравнению с аналогичным периодом 2022 года число выданных разрешений выросло на 1,1%, а площадь предполагаемого строительства увеличилась на 18%.Приоритеты развития Грузии для роста экономики – что обсуждали на форуме в Тбилиси >>Из общего числа выданных разрешений 73,5% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство