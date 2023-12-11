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В Грузии планируют ввести плату за контейнеры в морских портах
В Грузии планируют ввести плату за контейнеры в морских портах
Вся сумма, полученная от нового сбора, поступит в бюджет муниципалитета 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T23:02+0400
2023-12-11T23:02+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Контейнерный сбор могут ввести в Грузии для лиц, которые владеют или используют контейнер, обработанный в морском порту на территории страны, сообщает Первый канал. Соответствующие поправки были представлены в понедельник, 11 декабря, на заседании парламентского бюро. Согласно законопроекту, размер контейнерного сбора установлен в размере не более 30 лари. Вся сумма, полученная от сбора, поступит в бюджет муниципалитета. Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные &gt;&gt;Поправки не коснутся контейнеров, по которым перевозка товаров морским путем началась до 1 февраля 2024 года и которые будут ввезены на таможенную территорию Грузии морским транспортом не позднее 30 апреля 2024 года. Инициаторами поправок являются члены парламентского большинства Георгий Хахубия, Арчил Талаквадзе, Георгий Чакветадзе, Ираклий Чиковани, Кетеван Чарквиани, Саломе Курасбедиани, Эдишер Толорая, Ираклий Кирцхалия и Гоча Энукидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, транспорт в грузии
грузия, новости, общество, транспорт в грузии

В Грузии планируют ввести плату за контейнеры в морских портах

23:02 11.12.2023
© photo: Sputnik / StringerПогрузка контейнеров в Батумском морском порту
Погрузка контейнеров в Батумском морском порту - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Вся сумма, полученная от нового сбора, поступит в бюджет муниципалитета
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Контейнерный сбор могут ввести в Грузии для лиц, которые владеют или используют контейнер, обработанный в морском порту на территории страны, сообщает Первый канал.
Соответствующие поправки были представлены в понедельник, 11 декабря, на заседании парламентского бюро.
Согласно законопроекту, размер контейнерного сбора установлен в размере не более 30 лари. Вся сумма, полученная от сбора, поступит в бюджет муниципалитета.
Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные >>
Поправки не коснутся контейнеров, по которым перевозка товаров морским путем началась до 1 февраля 2024 года и которые будут ввезены на таможенную территорию Грузии морским транспортом не позднее 30 апреля 2024 года.
Инициаторами поправок являются члены парламентского большинства Георгий Хахубия, Арчил Талаквадзе, Георгий Чакветадзе, Ираклий Чиковани, Кетеван Чарквиани, Саломе Курасбедиани, Эдишер Толорая, Ираклий Кирцхалия и Гоча Энукидзе.
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