https://sputnik-georgia.ru/20231211/skolko-gruza-obrabotali-morskie-porty-gruzii--novye-dannye-284858697.html

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные

Всего в третьем квартале 2023 года в порты и морские терминалы Грузии зашло 4 191 судно 11.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали более 3,5 миллиона тонн грузов в третьем квартале 2023 года, что на 0,5% меньше показателя за аналогичный период 2022 года, сообщается в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 43,6% обработанных грузов составили генеральные грузы, 29,5% – наливные грузы, 26,9% – насыпные грузы. Всего в третьем квартале 2023 года в порты и терминалы Грузии зашло 4 191 судно, из которых 32,9% составляют генеральные грузовые суда, 28,9% – контейнеровозы, 28,4% – наливные, а 9,8% распределяются между навалочными, специализированными судами и буксирами. Дан старт первому казахстанскому проекту в грузинском порту Поти >>За отчетный период, порты и терминалы Грузии приняли на 70,4% больше контейнеровозов, на 1,7% меньше судов для перевозки наливных грузов, на 23,8% меньше генеральных судов (общего типа) и на 15,4% меньше судов для перевозок навалочных (насыпных) грузов. Также в этот период 16,5% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Турции, 16% – Либерии, 15% – Панамы, 7,6% – Мальты, 6% – Вануату, 4,3% – Барбадоса, 4,1% – Болгарии, а 30,5% распределены между другими странами. Строительство глубоководного порта в Грузии – инвесторам дали время до 19 февраля >>Кроме того, за этот период порты Грузии обслужили 5,9 тысячи пассажиров, что на 3,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом доля отбывающих пассажиров в пассажиропотоке незначительно превышает долю прибывающих пассажиров и составляет 50,8%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, транспорт в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"