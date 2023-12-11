https://sputnik-georgia.ru/20231211/vizit-glava-parlamenta-gruzii-v-baku-stanet-dopolnitelnym-impulsom-v-otnosheniyakh---posol-284863361.html
Визит главы парламента Грузии в Баку станет дополнительным импульсом в отношениях – посол
Визит главы парламента Грузии в Баку станет дополнительным импульсом в отношениях – посол
В понедельник председатель парламента Грузии проведет встерчи с первыми лицами Азербайджана 11.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-11T12:10+0400
2023-12-11T12:10+0400
2023-12-11T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Визит спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили в Азербайджан привнесет дополнительный импульс в отношения двух стран, заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патаридзе. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 10 декабря прибыл в Азербайджан с официальным визитом по приглашению председателя Милли Меджлиса (национальное собрание) Сахибы Гафаровой. В рамках визита в Баку запланированы встречи с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.По словам посла, на встречах обсудят ряд важных вопросов, среди которых роль Грузии в качестве посредника на переговорах между Баку и Ереваном. В парламентскую делегацию вошли вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Грета Цицава, члены парламентского большинства: Савалан Мирзоев, Заур Даргали, член фракции "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция" Рамаз Николаишвили. Министры обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества>>После событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Асадов и Пашинян находились в Грузии в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", который проходил 26-27 октября. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, азербайджан, шалва папуашвили, ильхам алиев, никол пашинян, единое национальное движение, баку
Визит главы парламента Грузии в Баку станет дополнительным импульсом в отношениях – посол
12:10 11.12.2023 (обновлено: 13:55 11.12.2023)
В понедельник председатель парламента Грузии проведет встерчи с первыми лицами Азербайджана
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Визит спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили в Азербайджан привнесет дополнительный импульс в отношения двух стран, заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патаридзе.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 10 декабря прибыл в Азербайджан с официальным визитом по приглашению председателя Милли Меджлиса (национальное собрание) Сахибы Гафаровой. В рамках визита в Баку запланированы встречи с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.
"Сегодня начинается официальный визит спикера парламента Грузии в Азербайджанскую Республику. В рамках визита запланированы встречи с президентом Азербайджана, господином Ильхамом Алиевым, коллегой, председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и премьер-министром Али Асадовым. Я уверен, что этот визит привнесет дополнительный импульс в отношения двух стран", – заявил Патаридзе.
По словам посла, на встречах обсудят ряд важных вопросов, среди которых роль Грузии в качестве посредника на переговорах между Баку и Ереваном.
"Вы хорошо знаете инициативу премьер-министра нашей страны, мирную инициативу, которая существует, и мы очень успешно продвигаемся в этом направлении. Посредничество Грузии очень важно", – сказал Патаридзе.
В парламентскую делегацию вошли вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Грета Цицава, члены парламентского большинства: Савалан Мирзоев, Заур Даргали, член фракции "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция" Рамаз Николаишвили.
После событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Асадов и Пашинян находились в Грузии в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", который проходил 26-27 октября.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.
В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.