https://sputnik-georgia.ru/20231211/vizit-glava-parlamenta-gruzii-v-baku-stanet-dopolnitelnym-impulsom-v-otnosheniyakh---posol-284863361.html

Визит главы парламента Грузии в Баку станет дополнительным импульсом в отношениях – посол

Визит главы парламента Грузии в Баку станет дополнительным импульсом в отношениях – посол

В понедельник председатель парламента Грузии проведет встерчи с первыми лицами Азербайджана 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T12:10+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Визит спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили в Азербайджан привнесет дополнительный импульс в отношения двух стран, заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патаридзе. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 10 декабря прибыл в Азербайджан с официальным визитом по приглашению председателя Милли Меджлиса (национальное собрание) Сахибы Гафаровой. В рамках визита в Баку запланированы встречи с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.По словам посла, на встречах обсудят ряд важных вопросов, среди которых роль Грузии в качестве посредника на переговорах между Баку и Ереваном. В парламентскую делегацию вошли вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Грета Цицава, члены парламентского большинства: Савалан Мирзоев, Заур Даргали, член фракции "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция" Рамаз Николаишвили. Министры обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества>>После событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Асадов и Пашинян находились в Грузии в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", который проходил 26-27 октября. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, азербайджан, шалва папуашвили, ильхам алиев, никол пашинян, единое национальное движение, баку