https://sputnik-georgia.ru/20231212/aviakompaniya-georgian-wings-svyazhet-tbilisi-s-kishinevom-284898323.html

Авиакомпания Georgian Wings свяжет Тбилиси с Кишиневом

Авиакомпания Georgian Wings свяжет Тбилиси с Кишиневом

Georgian Wings является пассажирским направлением грузинской авиакомпании Geo Sky 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T16:28+0400

2023-12-12T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Wings запустит регулярный рейс Тбилиси-Кишинев-Тбилиси 20 февраля 2024 года, говорится в сообщении авиаперевозчика. Полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам. Пассажиров будет обслуживать Boeing 737-300, рассчитанный на 148 мест. Georgian Wings является пассажирским направлением грузинской авиакомпании Geo Sky. Помимо Молдовы, с 2024 года авиаперевозчик добавит полеты в Иран, Казахстан и Узбекистан. Грузинский Geo Sky добавит новые рейсы в три постсоветские страны и Иран >>Авиакомпания Geo Sky основана в 2017 году и успешно работает как на местном, так и на международном рынке. Сферой деятельности авиакомпании являются пассажирские и грузовые авиаперевозки. На сегодняшний день авиакомпания летает из Тбилиси в Батуми и Баку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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