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Азербайджан и Грузию объединяет братство – глава парламента
Азербайджан и Грузию объединяет братство – глава парламента
Глава парламента Грузии провел в Баку встречи с первыми лицами Азербайджана 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T15:42+0400
2023-12-12T15:42+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Между Азербайджаном и Грузией существует братство, которое объединяет две страны, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе визита в Баку по приглашению коллеги Сахибы Гафаровой. Папуашвили и парламентская делегация 10 декабря прибыли в Азербайджан с официальным визитом. В рамках визита в Баку уже состоялась встреча Папуашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и премьер-министром Али Асадовым. По словам спикера парламента, встречи с президентом, премьером и председателем парламента Азербайджана были долгими, детальными и содержательными. В рамках визита в Баку грузинская делегация также возложила венок на могилу национального героя Гейдара Алиева. Парламенты Грузии и Азербайджана работают над меморандумом по сотрудничеству>>"Сегодня наша делегация почтила память Гейдара Алиева, со смерти которого сегодня исполняется 20 лет. Он был поистине исторической фигурой в истории современного независимого Азербайджана. Он создал характер независимого Азербайджана и заложило основу успехов, которых добился Азербайджан в укреплении своей роли не только в регионе, но и в мире", – заявил Папуашвили. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, азербайджан, баку, тбилиси, шалва папуашвили, ильхам алиев
грузия, политика, новости, азербайджан, баку, тбилиси, шалва папуашвили, ильхам алиев
Азербайджан и Грузию объединяет братство – глава парламента
15:42 12.12.2023 (обновлено: 16:04 12.12.2023)
Глава парламента Грузии провел в Баку встречи с первыми лицами Азербайджана
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Между Азербайджаном и Грузией существует братство, которое объединяет две страны, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе визита в Баку по приглашению коллеги Сахибы Гафаровой.
Папуашвили и парламентская делегация 10 декабря прибыли в Азербайджан с официальным визитом. В рамках визита в Баку уже состоялась встреча Папуашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и премьер-министром Али Асадовым.
"На всех этих встречах, разумеется, подчеркивалось то душевное стремление, которое существует в отношениях между нашими двумя странами. Это не только дружба, не только стратегическое партнерство. Именно братство, которое объединяет нас, это поддержка друг друга в трудную минуту и разделенная радость друг друга", – заявил Папуашвили.
По словам спикера парламента, встречи с президентом, премьером и председателем парламента Азербайджана были долгими, детальными и содержательными.
"Я уверен, что вопросы, о которых мы договорились в плане сотрудничества с парламентом, будут реализованы в кратчайшие сроки. Мы хотим подписать меморандум о сотрудничестве между парламентами, чтобы придать больше структурной нагрузки нашим отношениям", – сказал Папуашвили.
В рамках визита в Баку грузинская делегация также возложила венок на могилу национального героя Гейдара Алиева.
"Сегодня наша делегация почтила память Гейдара Алиева, со смерти которого сегодня исполняется 20 лет. Он был поистине исторической фигурой в истории современного независимого Азербайджана. Он создал характер независимого Азербайджана и заложило основу успехов, которых добился Азербайджан в укреплении своей роли не только в регионе, но и в мире", – заявил Папуашвили.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.