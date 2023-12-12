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Азербайджан и Грузию объединяет братство – глава парламента

Азербайджан и Грузию объединяет братство – глава парламента

Глава парламента Грузии провел в Баку встречи с первыми лицами Азербайджана 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Между Азербайджаном и Грузией существует братство, которое объединяет две страны, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе визита в Баку по приглашению коллеги Сахибы Гафаровой. Папуашвили и парламентская делегация 10 декабря прибыли в Азербайджан с официальным визитом. В рамках визита в Баку уже состоялась встреча Папуашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и премьер-министром Али Асадовым. По словам спикера парламента, встречи с президентом, премьером и председателем парламента Азербайджана были долгими, детальными и содержательными. В рамках визита в Баку грузинская делегация также возложила венок на могилу национального героя Гейдара Алиева. Парламенты Грузии и Азербайджана работают над меморандумом по сотрудничеству>>"Сегодня наша делегация почтила память Гейдара Алиева, со смерти которого сегодня исполняется 20 лет. Он был поистине исторической фигурой в истории современного независимого Азербайджана. Он создал характер независимого Азербайджана и заложило основу успехов, которых добился Азербайджан в укреплении своей роли не только в регионе, но и в мире", – заявил Папуашвили. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, азербайджан, баку, тбилиси, шалва папуашвили, ильхам алиев