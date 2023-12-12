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Бензин в Грузии не подорожает – Минэкономики
Бензин в Грузии не подорожает – Минэкономики
Тенденция импорта бензина в Грузию ниже международной цены сохранится и в ближайшие месяцы, заявило министерство 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T19:26+0400
2023-12-12T19:26+0400
2023-12-12T19:26+0400
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экономика
новости
цены на топливо
бензин
министерство экономики и устойчивого развития грузии
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Оснований для повышения стоимости бензина в Грузии нет, говорится в заявлении министерства экономики и устойчивого развития. Министерство экономики отметило, что распространяемая в некоторых СМИ информация о ценах на бензин является абсолютной дезинформацией, целью которой является введение населения в заблуждение и создание паники. По информации ведомства, тенденция импорта бензина в Грузию ниже международной цены сохранится и в ближайшие месяцы. В январе-ноябре 2023 года импорт бензина и дизельного топлива в Грузию составил 1092,5 тысячи тонн, на 3,4% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года. Россия снимает запрет на экспорт бензина >>С начала года наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 691,7 тысячи тонн, что составляет 63,3% всего импорта. В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, цены на топливо, бензин, министерство экономики и устойчивого развития грузии
грузия, экономика, новости, цены на топливо, бензин, министерство экономики и устойчивого развития грузии
Бензин в Грузии не подорожает – Минэкономики
Тенденция импорта бензина в Грузию ниже международной цены сохранится и в ближайшие месяцы, заявило министерство
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Оснований для повышения стоимости бензина в Грузии нет, говорится в заявлении министерства экономики и устойчивого развития.
Министерство экономики отметило, что распространяемая в некоторых СМИ информация о ценах на бензин является абсолютной дезинформацией, целью которой является введение населения в заблуждение и создание паники.
"Оснований для повышения потребительской цены на бензин в Грузии нет – грузинские импортеры имеют возможность завозить бензин ниже международной цены", – говорится в заявлении.
По информации ведомства, тенденция импорта бензина в Грузию ниже международной цены сохранится и в ближайшие месяцы.
В январе-ноябре 2023 года импорт бензина и дизельного топлива в Грузию составил 1092,5 тысячи тонн, на 3,4% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года.
С начала года наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 691,7 тысячи тонн, что составляет 63,3% всего импорта.
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.