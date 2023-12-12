https://sputnik-georgia.ru/20231212/novye-pravila-finansirovaniya-rodov-v-gruzii--poyasneniya-ot-minzdrava-284904495.html

Новые правила финансирования родов в Грузии – пояснения от Минздрава

Новые правила финансирования родов в Грузии – пояснения от Минздрава

Обслуживание персонального врача учтено в новом тарифе и пациента нельзя за это исключать из программы финансирования, заявил замминистра 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T23:58+0400

2023-12-12T23:58+0400

2023-12-13T00:18+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Государство не будет покрывать расходы на VIP-палаты при родах и при этом оплатит персонального врача, заявил заместитель главы Минздрава Грузии Илья Гудушаури. В ноябре этого года Минздрав Грузии сообщил, что роды и кесарево сечение полностью финансируются государством для всех гражданок страны в рамках программы всеобщего здравоохранения, а тарифы одинаковы во всех медучреждениях страны – это 1 221,92 лари. Решение о полном финансировании родов было принято в рамках расширения программы международной системы финансирования клиник DRG (Diagnostic Related Group), внедренной в Грузии. При этом он отметил, что финансирование не охватывает только экстраординарные сервисы при родах. "В стране есть клиники, которые предлагают премиум сервисы для клиентов – к примеру, VIP-палаты и так далее, что государство не финансирует, и если пациентка захочет VIP палату или другой экстраординарный сервис, то она будет выключена из программы финансирования", – сказал Гудушаури. Многие роддома в Грузии могут закрыться – Ассоциация защиты прав врачей >>При этом он подчеркнул, что после завершения действия проекта по содействию родам клиники начнут штрафовать за то, что они будут требовать дополнительную плату, в том числе за персонального врача. Что касается обслуживания пациентов дорогостоящим персональным врачом, по мнению Минздрава, вопрос должна решать сама клиника. Ранее в Ассоциации защиты прав врачей заявили, что множество роддомов из 1 221,92 лари не платит врачам ни один тетри и врачи могут отказаться работать. Кроме того, они заявили, что взявшим персонального врача роженицам придется оплачивать роды и врача самим. В Минздраве Грузии заявили, что главная цель реформы – обеспечение максимального доступа к медицинским услугам высокого уровня, рост эффективности системы здравоохранения и целесообразная трата бюджетных средств. Также из-за высокого показателя кесарева сечения в стране было принято решение сравнять цену на естественные роды и кесарево сечение, разница составляла порядка 100 лари. В Минздраве считают, что это снизит мотивацию медперсонала делать роженицам кесарево сечение. Система DRG Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG финансирования клиник (Diagnostic Related Group). Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной фиксированной суммой за отдельный случай лечения. Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, роды, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав строго контролирует процесс внедрения новой системы, чтобы у клиник не было финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии, здравоохранение в грузии