https://sputnik-georgia.ru/20231209/mnogie-roddoma-v-gruzii-mogut-zakrytsya---assotsiatsiya-zaschity-prav-vrachey-284836928.html

Многие роддома в Грузии могут закрыться – Ассоциация защиты прав врачей

Многие роддома в Грузии могут закрыться – Ассоциация защиты прав врачей

Правозащитники медиков также отмечают, что в том случае, если беременные женщины решат взять персонального врача, их автоматически снимут с DRG системы 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T00:02+0400

2023-12-09T00:02+0400

2023-12-09T00:17+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек— Sputnik. Многие роддома Грузии могут не выдержать работу под новой системой DRG и закрыться, говорится в заявлении Ассоциации защиты прав врачей. В ноябре этого года Минздрав Грузии сообщил, что роды и кесарево сечение полностью финансируются государством для всех гражданок страны в рамках программы всеобщего здравоохранения, а тарифы одинаковы во всех медучреждениях страны. Решение о полном финансировании родов было принято в рамках расширения программы международной системы финансирования клиник DRG (Diagnostic Related Group), внедренной в Грузии. В Ассоциации защиты прав врачей заявили, что в рамках новой системы роды и кесарево сечение полностью финансируются государством на сумму 1221,92 лари (458 долларов). Сумма финансирования выросла, поскольку до этого физиологические роды финансировались на сумму в размере 500 лари, а кесарево сечение – на 800 лари. Правозащитники медиков также отмечают, что в том случае, если беременные женщины решат взять персонального врача, их автоматически снимут с DRG системы. Следовательно, роженицам придется заплатить полную сумму, а по внутренним стандартам клиник она намного больше, чем 1221,92 лари плюс стоимость за персонального врача. Кроме того, в случае осложнений государство отказывается от всякой финансовой помощи и обязательств. В том случае, если врач посмеет взять гонорар, который раньше облагался налогом на 20%, медик будет привлечен к ответственности. При это врач обязан каждый год получать беспрерывное медобразование за свой счет и набирать так называемые кредит-баллы. Роды в Грузии бесплатны для всех – Минздрав >>В Ассоциации отметили, что множество роддомов из 1221,92 лари не платит врачам ни один тетри. Медики получают деньги только за дежурство. "Много руководителей уже призывают медперсонал брать сумму на руки… За этим очень скоро последует закрытие многих роддомов", – говорится в сообщении Ассоциации, которая обещает в ближайшем будущем обнародовать список этих роддомов. На ответ Минздрава, что клиники обязаны оплатить услуги врача с помощью выделенных ведомством 1221,92 лари, медучреждения говорят, что чистый расход составляет 1100 лари и ни один врач не согласится работать на меньше 120 лари. В Минздраве Грузии заявили, что главная цель реформы – обеспечение максимального доступа к медицинским услугам высокого уровня, рост эффективности системы здравоохранения и целесообразная трата бюджетных средств. Также из-за высокого показателя кесарева сечения в стране было принято решение сравнять цену на естественные роды и кесарево сечение, разница составляла порядка 100 лари. В Минздраве считают, что это снизит мотивацию медперсонала делать роженицам кесарево сечение. Система DRG Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG финансирования клиник (Diagnostic Related Group). Аборты и демографические проблемы Грузии обсудили власти страны>>Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной фиксированной суммой за отдельный случай лечения. Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, роды, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав строго контролирует процесс внедрения новой системы, чтобы у клиник не было финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии