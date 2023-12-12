https://sputnik-georgia.ru/20231212/podrostkov-na-zapade-gruzii-obvinili-v-rasprostranenie-intimnykh-foto-sverstnitsy-284902982.html
Подростков на западе Грузии обвинили в распространение интимных фото сверстницы
Подростков на западе Грузии обвинили в распространение интимных фото сверстницы
Вину подростков будут рассматривать с точки зрения Кодекса несовершеннолетних 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T20:44+0400
2023-12-12T20:44+0400
2023-12-12T20:44+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Трех подростков на западе Грузии обвинили в посягательстве на личную жизнь сверстницы, говорится в сообщении Специальное следственной службы Грузии. По данным следствия, девочка -подросток в регионе Самегрело переслала своему знакомому 14-летнему мальчику свои интимные фото и видео. Получивший фото и видео подросток поделился им с двумя друзьями. Публикация интимных фото несовершеннолетних в соцсети – задержан житель Восточной Грузии >>После действий трех подростков, как утверждает служба, интимные фото девочки увидели ее одноклассники, что и стало нарушением тайны ее личной жизни. Теперь вину подростков будут рассматривать с точки зрения Кодекса несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, специальная следственная служба
происшествия, новости, грузия, специальная следственная служба
Подростков на западе Грузии обвинили в распространение интимных фото сверстницы
Вину подростков будут рассматривать с точки зрения Кодекса несовершеннолетних
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Трех подростков на западе Грузии обвинили в посягательстве на личную жизнь сверстницы, говорится в сообщении Специальное следственной службы Грузии.
По данным следствия, девочка -подросток в регионе Самегрело переслала своему знакомому 14-летнему мальчику свои интимные фото и видео.
Получивший фото и видео подросток поделился им с двумя друзьями.
После действий трех подростков, как утверждает служба, интимные фото девочки увидели ее одноклассники, что и стало нарушением тайны ее личной жизни.
Теперь вину подростков будут рассматривать с точки зрения Кодекса несовершеннолетних.