https://sputnik-georgia.ru/20231212/prosba-o-pomilovanii-i-namek-na-svoyu-vinu-otkroveniya-obvinyaemogo-v-napadenie-na-spetsnaz-284903952.html

Просьба о помиловании и намек на свою вину: откровения обвиняемого в нападении на спецназ

Просьба о помиловании и намек на свою вину: откровения обвиняемого в нападении на спецназ

На сегодняшний день Григориадису вынесен лишь приговор по делу о физической расправе над отцом 12.12.2023, Sputnik Грузия

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акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Лазаре Григориадис, обвиняемый в посягательстве на здоровье правоохранителя из-за его служебной деятельности и уничтожении имущества путем поджога во время событий 7-9 марта 2023 года, дал первое интервью журналистам, в котором определил свое будущее. Тбилисский суд в ближайшее время должен вынести приговор по этому делу. По данным следствия, 7 марта обвиняемый Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии. В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги. По его словам, он ни о чем не сожалеет. "Нам пришлось защищать свободу слова и собраний после того, как безосновательно начали разгонять акцию. Я ни о чем не жалею", – сказал Григориадис. При этом на прямой вопрос, бросал ли он в полицейских т. н. "коктейль Молотова", обвиняемый отшутился. На сегодняшний день Григориадису вынесен лишь приговор по делу о физической расправе над отцом. Он приговорен к году и шести месяцам тюремного заключения. Между тем полицейские, пострадавшие во время событий 7-9 марта 2023 года в Тбилиси, просят президента Грузии Саломе Зурабишвили воздержаться от помилования Григориадиса. Полицейские попросили президента Грузии воздержаться от помилования Григориадиса >>Григориадис на сегодняшний день остается единственным находящимся в заключении по делу о нападении на полицейских. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, саломе зурабишвили , акция против закона об иноагентах